Lakers superam 76ers e conseguem a segunda vitória consecutiva na NBA

FILADÉLFIA - O Los Angeles Lakers enfim conseguiu voltar a vencer duas partidas consecutivas na temporada 2012/2013 da NBA. Na rodada de domingo, a equipe da Califórnia superou o Philadelphia 76ers, fora de casa, por 111 a 98, e começou a esboçar uma recuperação da sua campanha irregular.

A última vez em que os Lakers haviam emplacado uma sequência de vitórias tinha sido entre os dias 16 e 20 de novembro, quando conseguiu três triunfos consecutivos. Agora, a equipe está com 11 triunfos em 25 partidas disputadas nesta temporada.

Kobe Bryant mais uma vez liderou a equipe e foi o cestinha do duelo com 34 pontos. Metta World Peace somou 19 pontos e 16 rebotes, enquanto Dwhigt Howard marcou 17 pontos e obteve 11 rebotes. Nick Young foi o principal destaque do Philadelphia na partida ao anotar 30 pontos.

O Toronto Raptors também emplacou a segunda vitória consecutiva ao derrotar o Houston Rockets por 103 a 96, em casa. A equipe canadense não atingia tal marca desde o dia 15 de abril. José Calderón foi decisivo ao conseguir um "triple-double", com 18 pontos, 14 assistências e 10 rebotes. Já Alan Anderson anotou 24 pontos para o Raptors. James Harden foi o cestinha da partida com 28 pontos, mas não evitou a derrota dos Rockets.

Também pela rodada de domingo, o Portland Trail Blazers venceu o New Orleans Hornets por 95 a 94, em casa, graças ao novato Damian Lillard, que fez uma cesta de três pontos a 0s3 do fim do duelo e impôs a sexta derrota consecutiva ao oponente.

J.J. Hickson somou 24 pontos e 16 rebotes na terceira vitória consecutiva dos Blazers, enquanto Nicolas Batum fez 11 pontos e deu 10 assistências. Ryan Anderson foi o cestinha do jogo com 26 pontos e Greivis Vásquez somou 23 pontos e 11 assistências para os Hornets.

Fora de casa, o Denver Nuggets venceu o Sacramento Kings por 122 a 97. Este foi o sétimo triunfo consecutivo dos Nuggets sobre os Kings, que perdeu as últimas quatro partidas nesta temporada. JaVale McGee anotou 19 pontos para o Denver, um a menos do que Isaiah Thomas, dos Kings, cestinha do duelo. DeMarcus Cousins fez 19 pontos e obteve 11 rebotes para o Sacramento.

