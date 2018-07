Lakers surpreende e encerra série invicta do Rockets na NBA; Warriors vence

Em noite inspirada de James Harden, o Houston Rockets hesitou e acabou sendo surpreendido pelo Los Angeles Lakers, por 122 a 116, nesta quarta-feira, em rodada da NBA. O astro fez a sua parte, ao anotar nada menos que 51 pontos, mas foi ofuscado pela performance do novato Kyle Kuzma. Na mesma noite, o Golden State Warriors venceu em casa, enquanto o Boston Celtics caiu diante do Miami Heat diante de sua torcida.

+ LeBron brilha, mas Cavaliers perde para o Bucks em jogo de reviravoltas na NBA

+ Promotoria da Turquia pede prisão por 4 anos do pivô Enes Kanter, do Knicks

Além dos 51 pontos, Harden anotou três rebotes e quase cravou um "double-double" ao registrar nove assistências. E não foi o único a se destacar. Eric Gordon, por exemplo, marcou 21 pontos e Trevor Ariza obteve o "double-double", com 18 pontos e 11 rebotes. Voltando a ser titular, o brasileiro Nenê terminou o jogo com quatro pontos, seis rebotes e uma assistência nos 25 minutos em que esteve em quadra.

Nada disso, porém, evitou o revés para o Lakers. O time da Califórnia encerrou a série de 14 vitórias seguidas dos anfitriões graças, principalmente, ao desempenho de Kuzma. O novato não pontuou tanto quanto Harden, com seus 38 pontos, mas foi determinante para o jogo mais equilibrado do Lakers, anotando ainda sete rebotes e quatro assistências.

Saindo do banco de reservas, Corey Brewer deu boa contribuição para o triunfo dos visitantes ao marcar 21 pontos. Com esta dupla em noite inspirada, o Lakers chegou a exibir 22 pontos de vantagem no placar no segundo quarto. No segundo tempo da partida, manteve o ritmo e sustentou a diferença conquistada no marcador.

Sem perder desde 14 de novembro, o Rockets segue como o dono da melhor campanha da temporada regular da NBA até agora. Ostenta 25 vitórias e tem apenas cinco derrotas, ocupando com folga a liderança da Conferência Oeste. O Lakers, por sua vez, segue irregular. Com 11 vitórias e 18 derrotas, ocupa somente a 11ª colocação da mesma tabela, fora da zona de classificação aos playoffs.

Tentando aproveitar o tropeço do rival, o Golden State Warriors fez a lição de casa ao superar o Memphis Grizzlies por 97 a 84. Para o jogo desta noite de quarta, o time ainda não pôde contar com Stephen Curry, que chegou a ser reavaliado pelos médicos, mas foi vetado. A ausência, porém, não trouxe maiores problemas. O Warriors faturou a 10ª vitória consecutiva. Ou seja, não perdeu nenhum na ausência do seu principal astro.

O forte retrospecto recente se deve, principalmente, a Kevin Durant. Ele anotou 22 pontos e oito rebotes. Só não foi melhor que Klay Thompson, responsável por 29, o cestinha da partida. Do outro lado da quadra, o destaque foi Marc Gasol, com seus 21 pontos, nove rebotes e cinco assistências.

Com o resultado, o Warriors segue na perseguição ao Rockets. Os atuais campeões da NBA somam agora 25 vitórias e seis derrotas. Já o Grizzlies continua na 14ª e penúltima colocação da Conferência Oeste, com nove triunfos e 22 derrotas.

Pela Conferência Leste, o líder também tropeçou na rodada desta quarta. Em casa, o Boston Celtics caiu diante do Miami Heat por 90 a 89. Kyrie Irving fez sua parte, com 33 pontos, quatro rebotes e cinco assistências. Jaylen Brown registrou 16 pontos e quatro rebotes.

Mas, do outro lado da quadra, Kelly Olynyk foi o grande protagonista da partida. Com sua melhor pontuação da carreira, ele marcou 32 pontos. Teve ainda sete rebotes e duas assistências.

Com esta grande atuação individual, o Miami Heat deu sinais de reação na temporada. O time tem agora 16 vitórias e 15 derrotas, figurando na nona colocação, na beira da zona de classificação aos playoffs. O Celtics, por sua vez, segue na ponta da mesma Conferência Leste. Exibe agora 26 triunfos e oito derrotas.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Charlotte Hornets 111 x 129 Toronto Raptors

Atlanta Hawks 95 x 105 Indiana Pacers

Boston Celtics 89 x 90 Miami Heat

Brooklyn Nets 99 x 104 Sacramento Kings

Chicago Bulls 112 x 94 Orlando Magic

Houston Rockets 116 x 122 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 107 x 79 Utah Jazz

Dallas Mavericks 110 x 93 Detroit Pistons

Denver Nuggets 104 x 112 Minnesota Timberwolves

Portland Trail Blazers 91 x 93 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 97 x 84 Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers 108 x 95 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls

Philadelphia 76ers x Toronto Raptors

New York Knicks x Boston Celtics

Phoenix Suns x Memphis Grizzlies

Utah Jazz x San Antonio Spurs