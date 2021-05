Lakers tentam evitar a repescagem em domingo com rodada completa de jogos na NBA

O domingo será atípico na NBA, com todas as 30 equipes em quadra. Com 11 equipes classificadas, será definida a última vaga direta aos playoffs e o campeão Los Angeles Lakers tentará evitar a disputa da repescagem. Está na sétima posição do Oeste e buscará superar o Portland Trail Blazers e evitar jogo adicional. Após superar o Indiana Pacers, no sábado, por 122 a 115, a esperança renasceu no time de LeBron James.

Com o bom resultado sobre os Pacers, em Indiana, os Lakers subiram para cinco triunfos seguidos e igualaram a campanha dos Blazers com 41 vitórias e 30 derrotas, mas perdem no confronto direto. Ou seja, para avançar direto aos playoffs, terão de ganhar do Oklahoma City Thunder, algo não tão difícil, e torcer para os Blazers serem batidos pelo Denver Nuggets. O time de Portland ganhou cinco de seus últimos seis jogos e o rival quer "escapar" justamente dos campeões.

Leia Também Kobe Bryant entra no Hall da Fama com discurso emocionante da esposa Vanessa

LeBron e Anthony Davis acreditam na vaga. O problema está no medo de os oponentes encararem os Lakers já de cara nos playoffs. Caso o time de Califórnia seja o sexto, pegaria o terceiro do Oeste, hoje o Denver, que "prefere" ser derrotado pelo Portland e fugir do temido e forte campeão. Mesmo o Los Angeles Clippers, em quarto, vem poupando seus titulares para não ultrapassar os Nuggets.

Ou seja: apesar da campanha abaixo do esperado, os Lakers se tornaram um rival a ser evitado. O problema foram as lesões de seus astros. Com o retorno das estrelas, o campeão só ganhou e mostrou que pode brigar pelo bicampeonato.

Caso termine no play-in, os Lakers encaram o vencedor do confronto direto deste domingo: Golden State Warriors, de Stephen Curry, em oitavo, ou Memphis Grizzlies, em nono. Ambos também têm campanha idêntica e definem a oitava colocação.

Os confrontos dos playoffs são em série melhor de sete. Já a repescagem é definida de maneira diferente. O sétimo colocado enfrenta o oitavo em jogo único e quem vencer, avança para encarar o segundo no geral nos playoffs. O derrotado ainda terá uma nova chance de avançar, pois vai desafiar, também em jogo único, o vencedor do confronto entre o nono e o décimo no play-in. Deste embate sai o rival do líder da conferência.

Confira a rodada de sábado da NBA:

Brooklyn Nets 105 x 91 Chicago Bulls

New York Knicks 118 x 109 Charlotte Hornets

Indiana Pacers 115 x 122 Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves 108 x 124 Boston Celtics

San Antonio Spurs 103 x 140 Phoenix Suns

Milwaukee Bucks 122 x 108 Miami Heat

Confira a rodada de domingo da NBA:

Washington Wizards x Charlotte Hornets

Toronto Raptors x Indiana Pacers

New York Knicks x Boston Celtics

San Antonio Spurs x Phoenix Suns

Golden State Warriors x Memphis Grizzlies

Brooklyn Nets x Cleveland Cavaliers

Philadelphia 76ers x Orlando Magic

Atlanta Hawks x Houston Rockets

Detroit Pistons x Miami Heat

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers

Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans x Los Angeles Lakers

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets

Sacramento Kings x Utah Jazz

Chicago Bulls x Milwaukee Bucks