Lakers vence clássico contra o Boston Celtics na prorrogação por 88 a 87

BOSTON - O Los Angeles Lakers teve muito trabalho, mas conseguiu vencer o clássico diante do Boston Celtics na prorrogação por 88 a 87, fora de casa, na noite da última quinta-feira da NBA. Depois de uma partida muito equilibrada no tempo normal, Paul Pierce ainda teve a chance de dar a vitória ao Celtics nos segundos finais, mas errou o arremesso.

O cestinha da partida foi Kobe Bryant, com 27 pontos, mas o Lakers deve a vitória ao espanhol Pau Gasol. Foi ele quem empatou a partida a 9 segundos do fim do tempo normal, em 82 a 82, e garantiu o tempo extra. Além disso, o ala/pivô contribuiu com 25 pontos e 14 rebotes.

Mesmo tendo perdido a chance da vitória, Pierce foi um dos destaques do Celtics, com 18 pontos, nove rebotes e sete assistências. O maior pontuador da equipe, que vinha de cinco triunfos consecutivos, foi Ray Allen, com 22 pontos.

A principal surpresa da noite ficou por conta do Oklahoma City Thunder. Líder da Conferência Oeste, a equipe sofreu sua sexta derrota na temporada ao cair diante do Sacramento Kings, que é o penúltimo do Oeste, por 106 a 101, fora de casa.

Apesar da derrota, a dupla Russell Westbrook e Kevin Durant voltou a aparecer bem. Durant anotou 27 pontos, enquanto Westbrook foi o cestinha da partida, com 33 pontos. Pelo lado do Kings, Tyreke Evans foi o maior pontuador, com 22 pontos, enquanto DeMarcus Cousins contribuiu com 19 pontos e nove rebotes.

Único brasileiro em quadra na última quinta, Nenê anotou 15 pontos, pegou apenas cinco rebotes e viu seu Denver Nuggets cair diante do Golden State Warriors, por 109 a 101. Foi a quinta derrota consecutiva da equipe do Colorado, que segue sentindo a falta do ala italiano Danilo Gallinari, desfalque por contusão.

O melhor em quadra foi o armador Stephen Curry, que anotou 36 pontos, além de sete rebotes e sete assistências. Pelo lado do Nuggets, Arron Afflalo teve boa partida, com 26 pontos, acertando cinco bolas de três pontos em oito tentativas, mas não impediu a derrota.

No último confronto da noite, o Houston Rockets contou com boa partida dos seus reservas para vencer o Phoenix Suns, por 96 a 89. Os cinco jogadores do time texano que vieram do banco marcaram ao menos dez pontos. Mas foi o titular Luís Scola o cestinha da equipe, com 16 pontos. Channing Frye, com 21 pontos e dez rebotes, e Steve Nash, com 14 pontos e 13 assistências, foram os líderes do Suns.

Veja os jogos desta sexta-feira na NBA:

Orlando Magic x Atlanta Hawks

Philadelphia 76ers x Los Angeles Clippers

Washington Wizards x Miami Heat

Toronto Raptors x Boston Celtics

Charlotte Bobcats x Chicago Bulls

Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks

Detroit Pistons x New Jersey Nets

New Orleans Hornets x Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks

New York Knicks x Los Angeles Lakers

Memphis Grizzlies x Indiana Pacers

Utah Jazz x Oklahoma City Thunder