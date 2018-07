Lakers vencem Nuggets com 33 pontos de D'Angelo Russel na pré-temporada da NBA

D'Angelo Russel e Lou Williams brilharam pelo Los Angeles Lakers na noite de domingo, em compromisso válido pela pré-temporada da NBA. Em casa, a equipe da Califórnia superou o Denver Nuggets por 124 a 115, passando a acumular dois triunfos e uma derrota na reta final de preparação para o campeonato.

Lou Williams foi decisivo no último quarto para os Lakers quando anotou 15 pontos consecutivos do time em um período de menos de três minutos, fechando o duelo com 25. Já D'Angelo Russell teve atuação ainda mais consistente durante todo o amistoso, tendo marcado 33 pontos, o que o deixou na condição de cestinha.

O armador brasileiro Marcelinho Huertas não foi aproveitado pelos Lakers, que havia perdido o confronto anterior para o Nuggets pela pré-temporada e foi ao intervalo com o placar empatado em 53 a 53, depois assegurando o seu triunfo. Jusuf Nurkic fez 21 pontos e pegou 16 rebotes para o time de Denver, enquanto Danilo Gallinari marcou 19.

No outro jogo da pré-temporada da NBA no último domingo, o Houston Rockets e James Harden voltaram a brilhar. O astro conseguiu mais um "double-double", agora com 25 pontos e 15 assistências, sendo decisivo para o triunfo por 123 a 117 sobre o New Orleans Pelicans. Além disso, capturou sete rebotes.

O Rockets agora soma três vitórias em três jogos, tendo anotado 131, 130 e 123 nesses confrontos. Harden tem médias de 23,3 pontos e 12 assistências na pré-temporada. O brasileiro Nenê também teve boa atuação no último domingo, com 11 pontos, cinco rebotes e duas assistências pelo Rockets. Já E'Twaun Moore marcou 25 pontos pelo Pelicans.