Lakers vence Sacramento Kings e irá encarar Hornets nos playoffs da NBA

O Los Angeles Lakers teve muito trabalho, mas conseguiu garantir a segunda colocação da Conferência Oeste da NBA, com uma vitória por 116 a 108 sobre o Sacramento Kings, na prorrogação, na última rodada da temporada regular, nesta quarta-feira. Com isso, a equipe igualou a campanha do Dallas Mavericks, que mais cedo bateu o New Orleans Hornets, com 57 vitórias e 25 derrotas, mas leva vantagem no confronto direto.

O torcedor do Kings lotou a Power Balance Pavilion para protestar contra a possível ida da franquia para Anaheim na próxima temporada - a NBA deve se posicionar sobre o assunto nas próximas semanas. Nem assim, o Sacramento conseguiu parar Kobe Bryant, que anotou 36 pontos, sendo três deles a pouco mais de quatro segundo para o fim, fato que levou o jogo para a prorrogação.

O espanhol Pau Gasol também se destacou ao anotar um "double-double", com 18 pontos e 13 rebotes. Marcus Thornton, com 33 pontos, e Samuel Dalembert, com 16 pontos e 18 rebotes, tentaram, mas não impediram a derrota do Kings.

Na primeira rodada dos playoffs o Lakers enfrentará o New Orleans Hornets, que foi derrotado pelo Mavericks, por 121 a 89. Dirk Nowitzki foi o cestinha da partida, com 32 pontos. Pelo lado do Hornets, Jarrett Jack foi o destaque, saindo do banco para marcar 22 pontos. Na primeira rodada dos playoffs, o Mavericks enfrentará o Portland Trail Blazers.

A derrota para o Dallas poderia levar o New Orleans para a oitava colocação no Oeste, mas o Memphis Grizzlies colaborou e perdeu para o Los Angeles Clippers, que já estava fora dos playoffs, por 110 a 103. O grande destaque do jogo foi Blake Griffin, que anotou um "triple-double", com 31 pontos, dez rebotes e dez assistências. Do lado do Grizzlies, que enfrentará o San Antonio Spurs nos playoffs, Sam Young foi o melhor em quadra, com 22 pontos.

Outra equipe que ainda tentava melhorar sua colocação no Oeste era o Oklahoma City Thunder. A franquia precisava vencer o Milwaukee Bucks, em casa, e torcer por uma derrota do Mavericks para chegar à terceira colocação, mas não fez sua parte e acabou derrotada por 110 a 106, na prorrogação, apesar dos 20 pontos de Russell Westbrook, cestinha da partida.

Pela Conferência Leste, todas as posições já estavam definidas. O destaque da última rodada ficou por conta do Chicago Bulls, que venceu o New Jersey Nets, por 97 a 92, e garantiu a melhor campanha da NBA, com 62 vitórias e 20 derrotas. O San Antonio Spurs poderia igualá-la, mas acabou sendo derrotado pelo Phoenix Suns, por 106 a 103.

Com isso, os oito primeiros de cada conferência foram confirmados. Pelo Oeste, o San Antonio Spurs foi o primeiro, seguido por Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks, Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, Portland Trail Blazers, New Orleans Hornets e Memphis Grizzlies. Já no Leste, o Chicago Bulls terminou na liderança, seguido por Miami Heat, Boston Celtics, Orlando Magic, Atlanta Hawks, New York Knicks, Philadelphia 76ers e Indiana Pacers. Os playoffs começam neste sábado.

Confira os resultados da última quarta-feira na NBA:

Boston Celtics 112 x 102 New York Knicks

Chicago Bulls 97 x 92 New Jersey Nets

Cleveland Cavaliers 100 x 93 Washington Wizards

Dallas Mavericks 121 x 89 New Orleans Hornets

Minnesota Timberwolves 102 x 121 Houston Rockets

Orlando Magic 92 x 74 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 100 x 104 Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder 106 x 110 Milwaukee Bucks

Utah Jazz 107 x 103 Denver Nuggets

Toronto Raptors 79 x 97 Miami Heat

Charlotte Bobcats 96 x 85 Atlanta Hawks

Golden State Warriors 110 x 86 Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers 110 x 103 Memphis Grizzlies

Phoenix Suns 106 x 103 San Antonio Spurs

Sacramento Kings 108 x 116 Los Angeles Lakers

Confira os confrontos da primeira rodada dos playoffs da NBA:

Conferência Leste

Chicago Bulls x Indiana Pacers

Miami Heat x Philadelphia 76ers

Boston Celtics x New York Knicks

Orlando Magic x Atlanta Hawks

Conferência Oeste

San Antonio Spurs x Memphis Grizzlies

Los Angeles Lakers x New Orleans Hornets

Dallas Mavericks x Portland Trail Blazers

Oklahoma City Thunder x Denver Nuggets

