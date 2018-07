Lakers vence San Antonio Spurs e volta a ser segundo no Oeste na NBA

LOS ANGELES - O Los Angeles Lakers derrotou o San Antonio Spurs, por 102 a 93, em casa, na noite da última terça-feira da NBA. A equipe encerrou uma incômoda série de cinco derrotas consecutivas e voltou à segunda colocação da Conferência Oeste - possui a mesma campanha do Dallas Mavericks, com 56 vitórias e 25 derrotas, mas leva vantagem no confronto direto.

Mas nem todas as notícias da última terça foram boas para o time de Los Angeles. No início do segundo quarto, o pivô Andrew Bynum pisou no pé de DeJuan Blair e acabou sofrendo nova lesão no joelho direito, que já o tirou de diversas partidas nas últimas temporadas. A situação do jogador preocupa para os playoffs, que começam já neste final de semana.

Apesar da ausência de Bynum em boa parte do jogo, o Lakers teve sua tarefa facilitada pelo Spurs, que não utilizou quatro de seus cinco titulares. Tony Parker, Manu Ginóbili, Antonio McDyess e Tim Duncan foram poupados, já visando o mata-mata.

Com isso, Tiago Splitter ganhou mais tempo de quadra. Em 28 minutos, o brasileiro marcou oito pontos e pegou oito rebotes. O cestinha da partida foi Kobe Bryant, com 27 pontos. O espanhol Pau Gasol anotou um "double-double", com 17 pontos e 17 rebotes, e também foi fundamental na vitória do Lakers.

Também na última terça-feira à noite, o Chicago Bulls bateu o New York Knicks, por 103 a 90, e igualou-se ao Spurs com a melhor campanha da NBA. Ambas as equipes possuem 61 vitórias e 20 derrotas e lideram suas conferências.

O cestinha da partida foi Derrick Rose, com 26 pontos, mas os destaques do Bulls ficaram por conta de Luol Deng e Carlos Boozer, que conseguiram "double-doubles". Deng anotou 23 pontos e dez rebotes, enquanto Boozer teve 14 pontos e 22 rebotes. Pelo lado do Knicks, Carmelo Anthony foi o maior pontuador, com 21 pontos.

Na outra partida de terça, o Portland Trail Blazers derrotou o Memphis Grizzlies, por 102 a 89, em casa, e garantiu a sexta colocação da Conferência Oeste. Ambas as franquias estão classificadas para os playoffs.

O cestinha da partida foi o ala-pivô LaMarcus Aldridge, que anotou 22 pontos, além de 11 rebotes. O ala Rudy Fernandez também foi importante para a vitória do Blazers, com 18 pontos, sendo doze em bolas de três. Pelo lado do Grizzlies, que briga agora pela sétima posição no Oeste, Marc Gasol, com 11 pontos e dez rebotes, e Mike Conley, com 17 pontos, foram os destaques.

Nesta quarta-feira acontece a última rodada da temporada regular da NBA, com todas as equipes entrando em quadra. Do lado do Leste, todos os confrontos já estão definidos - Bulls x Pacers; Heat x 76ers; Celtics x Knicks; Magic x Hawks -, mas no Oeste ainda há cinco posições indefinidas. Os playoffs começam já neste sábado.

Confira as partidas desta quarta-feira na NBA:

Boston Celtics x New York Knicks

Chicago Bulls x New Jersey Nets

Cleveland Cavaliers x Washington Wizards

Dallas Mavericks x New Orleans Hornets

Minnesota Timberwolves x Houston Rockets

Orlando Magic x Indiana Pacers

Philadelphia 76ers x Detroit Pistons

Oklahoma City Thunder x Milwaukee Bucks

Utah Jazz x Denver Nuggets

Toronto Raptors x Miami Heat

Charlotte Bobcats x Atlanta Hawks

Golden State Warriors x Portland Trail Blazers

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies

Phoenix Suns x San Antonio Spurs

Sacramento Kings x Los Angeles Lakers