Lakers vence Suns com cesta de Ron Artest no final

O Los Angeles Lakers venceu o Phoenix Suns por 103 a 101, na noite de quinta-feira, como um cesta no instante final de Ron Artest, que precisou pegar o rebote de um arremesso errado de Kobe Bryant, e abriu uma vantagem de 3 a 2 nas finais da Conferência Oeste da NBA.

Bryant fez 30 pontos, obteve 11 rebotes e deu nove assistências, mas Artest foi o herói do Lakers ao fazer apenas a sua segunda cesta na partida. Jason Richardson anotou uma cesta de três pontos quando restavam 3,5 segundos para o final da partida, empatando a partida para o Suns, que chegou a estar perdendo por 18 pontos.

Em seguida, porém, a estrela de Artest brilhou ao pegar rebote de arremesso de Bryant e converteu uma bandeja no momento em que o cronômetro estourou. A sexta partida será disputada no sábado e uma vitória colocará o Lakers em mais uma final da NBA.

Steve Nash fez 29 pontos e deu 11 assistências, com uma atuação destacada no segundo tempo, quando o Suns reverteu a vantagem do Lakers, que terminou o segundo quarto com uma vantagem de oito pontos (53 a 45).

Derek Fisher fez 22 pontos e o espanhol Pau Gasol contribuiu com 22 pontos e nove rebotes para o Lakers, que conseguiu se recuperar de duas derrotas consecutivas para o Suns, e confirmou a sua força como mandante, com oito vitórias e nenhum revés nos playoffs no Staples Center, em Los Angeles.

Os playoffs prosseguem nesta sexta-feira com a sexta partida da final da Conferência Leste entre Orlando Magic e Boston Celtics, que atua em casa, lidera a série por 3 a 2 e se garantirá na decisão da NBA em caso de vitória.