Lakers vence Thunder com marca histórica para Kobe Bryant na NBA

Em duelo entre duas das melhores equipes da Conferência Oeste da NBA, o Los Angeles Lakers derrotou o Oklahoma City Thunder por 90 a 87, fora de casa, na noite de domingo. A partida foi histórica para Kobe Bryant, que anotou 17 pontos e se tornou o sétimo maior cestinha da história da NBA ao atingir 27.320 pontos, ultrapassando Elvin Hayes.

O triunfo manteve o Lakers em terceiro lugar na Conferência Oeste, seguido exatamente pelo Thunder. O espanhol Pau Gasol somou 18 pontos e 11 rebotes, enquanto Andrew Bynum terminou a partida com 16 pontos e dez rebotes para o Lakers. Russell Westbrook, com 22 pontos, foi o cestinha da partida, mas não conseguiu evitar a derrota do Thunder.

O New York Knicks mostrou força na noite de domingo e derrotou o Miami Heat por 91 a 86, fora de casa, em partida definida no minuto final, com uma cesta de três pontos de Chauncey Billups e um toco de Amare Stoudemire em LeBron James. O Heat terminou o primeiro quarto com 11 pontos de vantagem, mas não conseguiu obter a oitava vitória seguida como mandante, apesar dos 27 pontos de James e dos 20 pontos e 12 rebotes de Chris Bosh. Carmelo Anthony, com 29 pontos, e Stoudemire, com 16 pontos e dez rebotes, foram os destaques do Knicks.

Fora de casa, o Dallas Mavericks confirmou a boa fase e bateu o Toronto Raptors com facilidade por 114 a 96, se mantendo na segunda colocação na Conferência Oeste da NBA. Já o Raptors ocupa apenas a 13ª posição na Conferência Leste. O brasileiro Leandrinho Barbosa teve desempenho discreto e anotou apenas nove pontos para a equipe canadense, que teve Amir Johnson, com 21 pontos, como principal destaque. O alemão Dirk Nowitzki liderou o Dallas, que obteve a sexta vitória consecutiva, com 31 pontos e 13 rebotes.

Em casa, o San Antonio Spurs derrotou o Memphis Grizzlies por 95 a 88, com uma virada no quarto final, liderada por Manu Ginobili. O argentino anotou 35 pontos na partida, sendo 18 no último período. Assim, a equipe de melhor campanha na temporada 2010/2011 da NBA soma agora 49 vitórias em 59 partidas. Zach Randolph foi o principal destaque do Grizzlies, com 24 pontos e 17 rebotes. Em recuperação de uma lesão muscular, o brasileiro Tiago Splitter voltou a desfalcar o Spurs.

Resultados de 27 de fevereiro:

Portland Trail Blazers 83 x 90 Atlanta Hawks

Miami Heat 86 x 91 New York Knicks

San Antonio Spurs 95 x 88 Memphis Grizzlies

New Orleans Hornets 89 x 91 Houston Rockets

Toronto Raptors 96 x 114 Dallas Mavericks

Orlando Magic 100 x 86 Charlotte Bobcats

Minnesota Timberwolves 126 x 123 Golden State Warriors

Indiana Pacers 108 x 110 Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder 87 x 90 Los Angeles Lakers

Cleveland Cavaliers 91 x 95 Philadelphia 76ers

Jogos de 28 de fevereiro:

New Jersey Nets x Phoenix Suns

Washington Wizards x Chicago Bulls

Denver Nuggets x Atlanta Hawks

Utah Jazz x Boston Celtics

Sacramento Kings x Los Angeles Clippers