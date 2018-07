Lakers vencem a 1ª e Warriors perdem a invencibilidade na NBA

O Los Angeles Lakers enfim venceu a sua primeira partida na temporada 2014/2015 da NBA. Derrotado nos seus cinco jogos iniciais, o time da Califórnia se recuperou na rodada de domingo ao derrotar o Charlotte Hornets por 107 a 92, em casa, com boas atuações de Kobe Bryant e Jeremy Lin.

Cada um deles anotou 21 pontos pelos Lakers, na primeira vitória do time sob o comando do técnico Byron Scott. Assim, a equipe evitou o risco de sofrer a sexta derrota seguida no início do campeonato, o que não acontece desde a temporada 1957/1958, quando ainda era baseada na cidade de Minneapolis e perdeu as sete primeiras partidas.

O triunfo, porém, não foi assegurado sem sustos, afinal, o time chegou a estar perdendo por uma diferença de sete pontos, mas, com uma ofensiva de 25 a 6, passou a liderar o placar por 76 a 64. Al Jefferson foi o cestinha da partida com 23 pontos para os Hornets, que vinham embalados por duas vitórias seguidas e agora acumulam três triunfos e quatro derrotas.

Também pela rodada de domingo da NBA, caiu o último invicto deste início de temporada. Após vencer os cinco primeiros jogos, o Golden State Warriors perdeu, fora de casa, por 107 a 95 para o Phoenix Suns, que obteve uma bela virada no último quarto da partida.

Os Suns iniciaram o quarto período perdendo por oito pontos, mas conseguiram a vitória, liderados por Isaiah Thomas, que anotou 22 pontos na partida, sendo 15 no último quarto. Com isso, o time conseguiu a sua quarta vitória em sete partidas disputadas nesta temporada.

Stephen Curry foi o cestinha da partida com 28 pontos, mas apenas seis no segundo tempo, e ainda deu dez assistências pelos Warriors, que não contaram com Klay Thompson, lesionado. O brasileiro Leandrinho Barbosa atuou por 31 minutos, com 12 pontos e dois rebotes.

Já o Philadelphia 76ers segue sem vencer nesta temporada. Na noite de domingo, o time da Filadélfia foi facilmente batido pelo Toronto Raptors por 120 a 88, fora de casa. DeMar DeRozan foi o cestinha da partida ao anotar 24 pontos pelo time canadense, que agora soma seis triunfos em sete partidas e lidera a Conferência Leste da NBA. Tony Wroten foi o destaque do 76ers na partida com 18 pontos. A equipe da Filadélfia perdeu 70 das 86 últimas partidas na temporada regular da NBA.

Confira os resultados da rodada de domingo da NBA:

Brooklyn Nets 104 x 96 Orlando Magic

Detroit Pistons 96 x 97 Utah Jazz

Oklahoma City Thunder 101 x 93 Sacramento Kings

Toronto Raptors 120 x 88 Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks 96 x 105 Miami Heat

Phoenix Suns 107 x 95 Golden State Warriors

Portland trail Blazers 116 x 100 Denver Nuggets

Los Angeles Lakers 107 x 92 Charlotte Hornets

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x New Orleans Pelicans

Indiana Pacers x Utah Jazz

New York Knicks x Atlanta Hawks

Chicago Bulls x Detroit Pistons

Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs