Lakers vencem e assumem oitavo lugar favorecidos pela derrota do Jazz

LOS ANGELES - O Los Angeles Lakers se aproximou de uma vaga nos playoffs da NBA na rodada de terça-feira, ao bater o New Orleans Hornets em casa, por 104 a 96, e ver a derrota do Utah Jazz para o Oklahoma City Thunder, também em casa, por 90 a 80. Os resultados fizeram com que o Lakers ultrapassasse o Jazz, assumindo a oitava colocação da Conferência Oeste, que lhe daria a última vaga para a fase de mata-mata.

O time de Los Angeles chegou à 41.ª vitória em 78 partidas, com quatro ainda por disputar. O Jazz soma as mesmas 41 vitórias, mas tem uma derrota a mais, já que disputou 79 confrontos. Para o time de Utah restam apenas três jogos na temporada regular.

Para chegar à vitória de terça-feira, o Lakers contou mais uma vez com uma atuação decisiva de Kobe Bryant. As equipes entraram empatadas no último período e Kobe fazia uma partida discreta, com sete pontos marcados. Então, o ala anotou 23 dos 34 pontos da equipe no quarto final e garantiu a vitória.

O Lakers ainda contou com boas performances de Pau Gasol, que contribuiu com 22 pontos e 11 rebotes, e Dwight Howard, autor de 19 pontos. Eric Gordon (22 pontos), Greivis Vasquez (11 pontos e 11 assistências) e Anthony Davis (18 pontos e 14 rebotes) tentaram manter o Hornets no jogo.

Já o Utah Jazz sucumbiu diante da dupla formada por Russell Westbrook e Kevin Durant, responsável por 46 dos 90 pontos do Thunder. Westbrook anotou 25, enquanto Durant foi o autor de 21 pontos, 12 rebotes e nove assistências. Mo Williams terminou como cestinha do Jazz, com 19 pontos, mas não foi o suficiente.

Ainda na terça-feira, o Miami Heat bateu o Milwaukee Bucks por 94 a 83, em casa, e igualou seu maior número de vitórias em uma temporada da NBA. Com 61 triunfos, a cinco jogos para o fim da temporada regular, a equipe da Flórida precisa de mais um resultado positivo para confirmar-se como melhor campanha para os playoffs.

LeBron James foi mais uma vez o principal responsável pela vitória, ao anotar 28 pontos. Sem Dwyane Wade e Chris Bosh, Udonis Haslem também apareceu bem para marcar 10 pontos e 15 rebotes. Pelo Bucks, destaque para Brandon Jennings, autor de 30 pontos e único da equipe a somar pelo menos dez pontos.

Quem também voltou a brilhar na terça foi o ala Carmelo Anthony, que anotou 36 pontos e impulsionou o New York Knicks na vitória sobre o Washington Wizards, em casa, por 120 a 99. O Knicks ainda contou com os 18 pontos de Iman Shumpert, enquanto John Wall anotou 33 pelo Wizards. Nenê foi discreto e fez apenas nove pontos.

Confira os resultados de terça-feira na NBA:

Indiana Pacers 99 x 94 Cleveland Cavaliers

Brooklyn Nets 104 x 83 Philadelphia 76ers

New York Knicks 120 x 99 Washington Wizards

Miami Heat 94 x 83 Milwaukee Bucks

Chicago Bulls 98 x 101 Toronto Raptors

Memphis Grizzlies 94 x 75 Charlotte Bobcats

Houston Rockets 101 x 98 Phoenix Suns

Utah Jazz 80 x 90 Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers 104 x 96 New Orleans Hornets

Golden State Warriors 105 x 89 Minnesota Timberwolves

Veja as partidas da NBA desta quarta-feira:

Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks

Washington Wizards x Miami Heat

Orlando Magic x Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons

Boston Celtics x Brooklyn Nets

Dallas Mavericks x Phoenix Suns

Sacramento Kings x New Orleans Hornets

Portland Trail Blazers x Los Angeles Lakers

Denver Nuggets x San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves