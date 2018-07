Lakers vencem e avançam aos playoffs em sétimo no Oeste da NBA

O Los Angeles Lakers conquistou a sua classificação para os playoffs da NBA na rodada derradeira da temporada regular, mas sem muito drama. Na noite de quarta-feira, a equipe da Califórnia já entrou em quadra com a vaga garantida no mata-mata com a derrota do Utah Jazz, fora de casa, para o Memphis Grizzlies por 86 a 70, mas mesmo assim fez a sua parte e garantiu a sétima colocação na Conferência Oeste ao vencer o Houston Rockets por 99 a 95, em casa, em confronto definido apenas na prorrogação.

Assim, os Lakers encerraram a temporada regular com 45 vitórias e 37 derrotas, mesma campanha dos Rockets, que ficaram em oitavo lugar em razão dos critérios de desempate. Na primeira rodada, o time de Los Angeles, sem o lesionado Kobe Bryant, vai enfrentar o San Antonio Spurs, segundo colocado na Conferência Oeste, que na noite de quarta perdeu, em casa, para o Minnesota Timberwolves por 108 a 95.

Na partida em Los Angeles, Steve Blake marcou 24 pontos para os Lakers, enquanto o espanhol Pau Gasol conseguiu o seu segundo "triple-double" nas últimas três partidas ao somar 20 rebotes, 17 pontos e 11 assistências. Já Dwight Howard obteve 18 rebotes e 16 pontos para o time da Califórnia, além de ter bloqueado um arremesso de James Harden nos últimos segundos da prorrogação. Assim, após uma temporada irregular, os Lakers chegam aos playoffs embalados por cinco triunfos consecutivos e oito nos últimos nove jogos.

Harden foi o cestinha da partida com 30 pontos e Chandlers Parson marcou 23 para o Rockets. Nos playoffs, o oitavo colocado no Oeste da NBA terá pela frente o Oklahoma City Thunder, líder da conferência e atual vice-campeão da NBA, que na noite de quarta perdeu, em casa, para o Milwaukee Bucks por 95 a 89.

Na noite de quarta, o Denver Nuggets garantiu a terceira colocação da Conferência Oeste ao bater o Phoenix Suns por 118 a 98, em casa. Já o Los Angeles Clippers asseguraram o quarto lugar do Oeste com a vitória, fora de casa, sobre o Sacramento Kings por 112 a 108, e agora terão pela frente os Grizzlies, que ficaram na quinta colocação.

Fora de casa, o Jazz encerrou as esperanças de classificação aos playoffs ao perder para os Grizzlies por 86 a 70. Zach Randolph somou 25 pontos e 19 rebotes para o time de Memphis, que venceu cinco dos últimos seis jogos. Al Jefferson marcou 22 pontos e recuperou 16 rebotes para a equipe de Salt Lake City, que teve aproveitamento de apenas 32% dos arremessos.

Equipe de melhor campanha, o Miami Heat encerrou a sua participação na temporada regular com vitória sobre o Orlando Magic, o pior time do campeonato, por 105 a 93, em casa. Agora, os atuais campeões da NBA terão pela frente o Milwaukee Bucks. Já o New York Knicks, vice-líder da Conferência Leste, vai encarar o Boston Celtics.

O Chicago Bulls garantiu a quinta colocação na Conferência Leste ao derrotar o Washington Wizards por 95 a 92, em casa, e agora vai enfrentar o Brooklyn Nets, quarto colocado. Derrotado pelos Knicks por 98 a 92, fora de casa, o Atlanta Hawks ficou em sexto lugar e medirá forças com o terceiro colocado Indiana Pacers.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Toronto Raptors 114 x 90 Boston Celtics

Brooklyn Nets 103 x 99 Detroit Pistons

New York Knicks 98 x 92 Atlanta Hawks

Charlotte Bobcats 105 x 98 Cleveland Cavaliers

Miami Heat 105 x 93 Orlando Magic

Indiana Pacers 95 x 105 Philadelphia 76ers

Chicago Bulls 95 x 92 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 86 x 70 Utah Jazz

Dallas Mavericks 99 x 87 New Orleans Hornets

San Antonio Spurs 95 x 108 Minnesota Timberwolves

Oklahoma City Thunder 89 x 95 Milwaukee Bucks

Denver Nuggets 118 x 98 Phoenix Suns

Los Angeles Lakers 99 x 95 Houston Rockets

Sacramento Kings 108 x 112 Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers 88 x 99 Golden State Warriors

Os playoffs da NBA começam no próximo sábado com quatro jogos. Confira quais são:

New York Knicks x Boston Celtics

Denver Nuggets x Golden State Warriors

Brooklyn Nets x Chicago Bulls

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies

As outras quatro séries dos playoffs serão abertas no domingo. Confira os jogos:

Indiana Pacers x Atlanta Hawks

San Antonio Spurs x Los Angeles Lakers

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder x Houston Rockets