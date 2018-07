Lakers vencem e Kobe Bryant faz 13 pontos na volta às quadras

O astro Kobe Bryant voltou às quadras com vitória. Na noite de segunda-feira, após se recuperar de uma fratura no joelho esquerdo, o ala/armador contribuiu com 13 pontos para a vitória do Los Angeles Lakers por 98 a 95 sobre o Denver Nuggets, no Valley View Casino Center, em San Diego, em duelo válido pela pré-temporada da NBA.

Kobe ficou de fora de 76 partidas do Lakers no último campeonato, incluindo os 57 últimos por causa da fratura no joelho esquerdo. Recuperado, o astro atuou por 21 minutos na última segunda-feira, acertou 5 de 12 arremessos de quadra, deu cinco assistências e obteve dois rebotes.

Jordan Clarkson também se destacou pelo Lakers na partida com 14 pontos e Jordan Hill somou 11 rebotes e dez pontos pela equipe de Los Angeles. Já Ty Lawson anotou 14 pontos pelo Nuggets.

Ex-companheiro de Kobe no Lakers, Pau Gasol estreou pelo Chicago Bulls na noite de segunda-feira, com derrota. Em casa, no United Center, o Bulls perdeu por 85 a 81 para o Washington Wizards.

Gasol marcou oito pontos, obteve oito rebotes e deu uma assistência nos 24 minutos em que atuou. Já Nikola Mirotic anotou 17 pontos. Sem o brasileiro Nenê Hilário, o Wizards teve Glen Rice Jr., com 18 pontos, como principal destaque e cestinha da partida.