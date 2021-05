Lakers vencem em casa e abrem 2 a 1 na série contra os Suns; Bucks fazem 3 a 0

O Los Angeles Lakers fez o seu "dever de casa" no ginásio Staples Center, em Los Angeles, e venceu o Phoenix Suns na rodada de quinta-feira dos playoffs da NBA. Com boa atuação coletiva e de Anthony Davis, o atual campeão da liga fez 109 a 95 no rival da Conferência Oeste e virou a série da primeira rodada para 2 a 1. O jogo 4 será neste domingo, novamente na Califórnia.

Apesar de uma primeira etapa equilibrada, os Lakers foram muito bem no terceiro quarto, conseguiram segurar os principais jogadores dos Suns na defesa e levaram a vitória apoiado na boa diferença de rebotes entre as equipes (51 a 35), fator determinante para o resultado. Nos últimos segundos da partida, ainda deu tempo para Devin Booker e Jae Crowder serem excluídos do jogo, após o primeiro fazer uma falta flagrante 2 e o segundo discutir com o armador alemão Dennis Schroder.

Com um "double-double" (dois dígitos em dois fundamentos) de 34 pontos e 11 rebotes, Davis foi o cestinha e principal protagonista do duelo. Além dele, LeBron James com 21 pontos, nove assistências e seis rebotes, e Schroder, que marcou 20 pontos, foram os outros destaques dos Lakers.

Pelos Suns, Deandre Ayton, com um "double-double" também (22 pontos e 11 rebotes), e Devin Booker, que esteve abaixo do seu potencial (19 pontos e seis assistências), foram os principais pontuadores. Mais uma vez, o veterano Chris Paul não esteve nas suas condições físicas ideais, com um problema no ombro direito sofrido ainda no primeiro duelo, e fechou a sua performance com sete pontos, seis assistências e cinco rebotes.

No Oregon, o Denver Nuggets visitou o Portland Trail Blazers e saiu com a vitória pelo placar de 120 a 115. A equipe visitante contou com um ótimo desempenho do perímetro para vencer a partida e abrir 2 a 1 na série. Ao todo foram 20 bolas convertidas em 38 tentativas, o que dá um aproveitamento de 52,6%.

Nikola Jokic foi o grande destaque dos Nuggets na partida. O pivô sérvio saiu de quadra com 36 pontos e 11 rebotes, além de cinco assistências. Austin Rivers foi a surpresa positiva com 21 pontos, quatro rebotes e cinco bolas de três em 10 tentativas. Michael Porter Jr. marcou 15 pontos e pegou cinco rebotes e o argentino Facundo Campazzo flertou com um "triple-douple" (dois dígitos em três fundamentos) ao obter 11 pontos, oito rebotes, oito assistências e dois roubos de bola.

Pelos Blazers, Damian Lillard foi o maior pontuador com 37 pontos e cinco assistências. CJ McCollum anotou 22 pontos e nove rebotes, enquanto qye Norman Powell terminou a partida com 18 pontos, quatro rebotes e dois tocos.

NO LESTE

Com autoridade, o Milwaukee Bucks bateu o Miami Heat por 113 a 84, na American Airlines Arena, em Miami. O time do Wisconsin agora lidera a série por 3 a 0 e se vencer o próximo jogo, neste sábado, novamente na Flórida, estará classificado às semifinais da Conferência Leste.

Khris Middleton foi o cestinha da partida com 22 pontos, além de outros rebotes. Jrue Holiday teve um "double-double" com 19 pontos e 12 assistências, enquanto que o astro grego Giannis Antetokounmpo conseguiu 17 pontos e 17 rebotes. Jimmy Butler anotou 19 pontos para o Heat, com outros oito rebotes. Bam Adebayo teve 17 pontos e oito rebotes.