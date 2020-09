Lakers vencem Rockets e ficam perto da final da Conferência Oeste da NBA

O Los Angeles Lakers venceu mais uma vez o Houston Rockets e ficou perto da final da Conferência Oeste da NBA. Na noite desta quinta-feira, em Orlando, a equipe liderada por LeBron James levou a melhor por 110 a 100 e abriu 3 a 1 na série, ficando a apenas um triunfo da decisão.

Ganhando embalo nos playoffs, os Lakers se destacaram principalmente na defesa, nesta noite. Esbanjando solidez no fundamento, o time de Los Angeles conteve o ímpeto de James Harden e Russell Westbrook, ofuscados por LeBron e Anthony Davis, cestinha da partida, com seus 29 pontos.

Leia Também Clippers batem Nuggets e ficam a uma vitória de avançar à final do Oeste

Ele terminou o jogo com um "double-double", ao anotar 12 rebotes. LeBron esteve perto de ir além, com um "triple-double", de 16 pontos, 15 rebotes e nove assistências. Alex Caruso deixou o banco de reservas para contribuir com mais 16 pontos.

Kentavious Caldwell-Pope e Danny Green, ambos com dez pontos, e Rajon Rondo também se destacaram. Rondo quase anotou "triple-double", com seus 11 pontos, dez rebotes e oito assistências. Pelos Rockets, Harden não passou dos 21 pontos e dez assistências. Westbrook registrou 25 pontos. E Eric Gordon ajudou com 19 pontos.

Apesar da diferença de dez pontos no placar, os Lakers dominaram o jogo com certa facilidade. Terminaram o primeiro e segundo quartos em vantagem. Somente no segundo, foram 12 pontos de frente. O período seguinte foi o mais equilibrado e deu gás aos Rockets, que tentaram uma reação final no último quarto, mas não foi o suficiente para buscar a virada.

O triunfo desta quinta eleva ainda mais a confiança do time de Los Angeles, forte candidato ao título. O quinto jogo entre as duas equipes está marcado para sábado, Se confirmar o triunfo, vai enfrentar na final o vencedor do duelo entre o Los Angeles Clippers e o Denver Nuggets. Os Clippers lideram a série por 3 a 1.