Lakers vencem Wolves em jogo histórico para Kobe Bryant

Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers fizeram na noite de domingo o duelo de duas das piores equipes da NBA na atual temporada. A péssima fase de ambos, no entanto, ficou de lado quando Kobe Bryant fez do confronto um jogo histórico. A vitória dos Lakers por 100 a 94, fora de casa, ficou em segundo plano quando a 5min24s para o fim do segundo quarto, Kobe acertou o segundo de uma série de dois lances livres e passou Michael Jordan entre os maiores pontuadores da história da NBA.

Kobe terminaria a partida com 26 pontos, chegando a 32.310 ao longo de suas 19 temporadas na NBA e agora ocupando a terceira colocação entre os maiores cestinhas da liga. Jordan anotou 32.292 pontos na carreira. Agora, o ala dos Lakers, de 36 anos, está atrás apenas de Karl Malone (32.292 pontos) e Kareem Abdul-Jabbar (38.387).

Mas em 2014/2015 o ala e os Lakers passam por um inferno astral, apenas na antepenúltima colocação da Conferência Oeste, com oito vitórias em 24 partidas. Bem diferente do Golden State Warriors, equipe de melhor campanha da liga, que chegou à 16.ª vitória seguida no domingo, ao fazer 128 a 122 no New Orleans Pelicanas, fora de casa, na prorrogação.

Os Warriors chegaram a estar perdendo por oito pontos nos minutos finais, mas conseguiram levar o jogo para a prorrogação, na qual Stephen Curry decidiu mais uma vez. Com duas bolas de três consecutivas, ele acabou com qualquer chance do adversário. No fim, terminou como cestinha, com 34 pontos, além de sete rebotes e sete assistências. Pelos Pelicans, Tyreke Evans anotou os mesmos 34 pontos. Leandrinho saiu do banco e contribuiu para a vitória com quatro pontos e dois rebotes.

Outro brasileiro em quadra no domingo, Tiago Splitter foi titular e anotou 11 pontos e seis rebotes na vitória do San Antonio Spurs sobre o Denver Nuggets por 99 a 91, mesmo fora de casa. Kawhi Leonard foi o destaque da equipe, com 18 pontos e oito rebotes, mas o cestinha saiu do lado dos Nuggets: Arron Afflalo, com 31 pontos.

Com 10 pontos e seis rebotes, Nenê também ajudou na vitória de sua equipe, o Washington Wizards, sobre o Utah Jazz, por 93 a 84, em casa. Já o Toronto Raptors, sem Bruno Caboclo nem Lucas Bebê, passou pelo New York Knicks por 95 a 90, na prorrogação, e segue na liderança da Conferência Leste.

Confira os resultados de domingo da NBA:

New Orleans Pelicans 122 x 128 Golden State Warriors

Miami Heat 75 x 93 Chicago Bulls

Washington Wizards 93 x 84 Utah Jazz

Minnesota Timberwolves 94 x 100 Los Angeles Lakers

Oklahoma City Thunder 112 x 88 Phoenix Suns

New York Knicks 90 x 95 Oklahoma City Thunder

Denver Nuggets 91 x 99 San Antonio Spurs

Veja as partidas da NBA nesta segunda-feira:

Cleveland Cavaliers x Charlotte Hornets

Indiana Pacers x Los Angeles Lakers

Philadelphia 76ers x Boston Celtics

Atlanta Hawks x Chicago Bulls

Toronto Raptors x Orlando Magic

Phoenix Suns x Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers x San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers x Detroit Pistons