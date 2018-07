Lakers volta a bater Thunder nos playoffs da NBA

O Los Angeles Lakers encontrou dificuldades, mas contou com boas atuações dos atros Pau Gasol e Kobe Bryant para derrotar o Oklahoma City Thunder por 95 a 92, em casa, na noite de terça-feira. Com o triunfo, abriu 2 a 0 na série melhor de sete jogos, válida pela primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste da NBA.

Em noite inspirada, Kobe Bryant foi principal jogador dos atuais campeões e também o cestinha da partida, com 39 pontos. Já o espanhol Gasol deixou a partida com um "double-double", com 25 pontos e 12 rebotes. Principal jogador do Thunder, Kevin Durant anotou 32 pontos.

Já o Phoenix Suns conseguiu se recuperar na série contra o Portland Trail Blazers, que agora está empatada por 1 a 1. Em casa, a equipe do brasileiro Leandrinho Barbosa venceu com facilidade por 119 a 90. Jason Richardson anotou 29 pontos, enquanto Steve Nash deu 16 assistências e fez 13 pontos. Leandrinho, que atuou por 18 minutos, marcou nove pontos, pegou dois rebotes e deu duas assistências.

O Atlanta Hawks bateu o Milwaukee Bucks por 96 a 86 e abriu 2 a 0 na série dos playoffs da Conferência Leste. Joe Johnson foi o cestinha do jogo, com 27 pontos. Josh Smith, com 21 pontos e 14 rebotes, e Al Horford, com 20 pontos e dez rebotes, foram os outros destaques do Hawks. John Salmons anotou 21 pontos para o Bucks.

Os playoffs da NBA prosseguem nesta quarta-feira com as partidas Orlando Magic x Charlotte Bobcats e Dallas Mavericks x San Antonio Spurs.