LaMarcus Aldridge faz boa estreia e líder Brooklin Nets ganha a 4ª seguida na NBA

O supertime do Brooklin Nets não para de vencer na NBA. Mesmo sem os astros James Harden, Blake Griffin e Kevin Durant, machucados, não teve problemas para superar o Charlotte Hornets, engatar o quarto triunfo seguido e se manter firme na liderança da Conferência Leste. O pivô LaMarcus Aldridge estreou bem e o ala Jeff Green foi o grande nome da vitória por 111 a 89.

Travando bela batalha com o Philadelphia 76ers pelo primeiro lugar, o Brooklin agora soma 34 vitórias e 15 derrotas, diante de 33 triunfos do oponente, que também venceu na noite desta quinta-feira.

Em seu primeiro jogo pelo Brooklin, o veterano Aldridge mostrou que pode ser muito útil à equipe. O ex-jogador do San Antonio Spurs, que estava desempregado, ficou 19 minutos em quadra e colaborou em todos os quesitos, mostrando não ter ido ao All Star Games sete vezes por acaso.

Foram 11 pontos do jogador de 35 anos, que ainda pegou 9 rebotes e deu seis assistências no Barclays Center. Dispensado dos Spurs no dia 25, ele foi contratado 48 horas depois, no encerramento da janela de contratações, e chega para brigar pelo título num dos times favoritos. A boa estreia significou a quarta vitória seguida dos Nets.

O bom resultado veio muito pelo bom início de jogo de Jeff Green, cestinha do time com 21 pontos, que pegou oito rebotes, cinco apenas no primeiro período.

O Philadelphia 76ers não quer saber de deixar o Brooklin disparar e segue brigando rodada a rodada pelo topo do Leste. Nesta quinta-feira, passou fácil pelo Cleveland Cavaliers, com vitória por 20 pontos de vantagem. Fez 114 a 94, com 27 pontos de Shane Milton. Dwith Howard fez outros 18 e brilhou no garrafão, recuperando 15 rebotes.

Russell Westbrook mais uma vez teve uma bela atuação pelo Washington Wizards frustrada. O astro anotou um triplo-duplo diante do Detroit Pistons, mas sua equipe perdeu feio, por 120 a 91. O ala fez 16 pontos, deu 12 assistências e pegou 11 rebotes nos 36 minutos em quadra. O armador Josh Jackson foi o cestinha da partida, com 31 pontos anotados para os Pistons.

Veja os resultados desta quinta-feira:

Cleveland Cavaliers 94 x 114 Philadelphia 76ers

Detroit Pistons 120 x 91 Washington Wizards

Brooklin Nets 111 x 89 Charlotte Hornets

New Orleans Pelicans 110 x 115 Orlando Magic

Miami Heat 116 x 109 Golden State Warriors

San Antonio Spurs 129 x 134 Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers 94 x 101 Denver Nuggets

Confira os jogos desta sexta-feira:

Toronto Raptors x Golden State Warriors

New York Knicks x Dallas Mavericks

Boston Celtics x Houston Rockets

Indiana Pacers x Charlotte Hornets

Memphis Grizzlies x Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans x Atlanta Hawks

Utah Jazz x Chicago Bulls

Portland Trail Blazers x Milwaukee Bucks

Sacramento Kings x Los Angeles Lakers

Phoenix Suns x Oklahoma City Thunder