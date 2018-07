LaVine e Curry brilham em torneios de enterradas e 3 pontos

Os armadores Zach LaVine, do Minnesota Timberwolves, e Stephen Curry, do Golden State Warriors, foram os grandes destaques da noite de sábado do All-Star Game, tradicional evento da NBA, realizado em Nova York nesta temporada. LaVine venceu o torneio de enterradas enquanto Curry foi o melhor nos arremessos de três pontos.

LaVine teve como principal rival o armador Victor Oladipo, do Orlando Magic. Mas não teve maior dificuldade para vencer o torneio ao faturar 94 pontos, contra 72 do rival - a pontuação máxima é de 100 pontos. O duelo teve ainda outros dois jogadores: Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, e Mason Plumlee, do Brooklyn Nets.

O vencedor concentrou as atenções não somente pela grande performance. LaVine fez uma homenagem ao eterno ídolo Michael Jordan, ao usar o nome e o número do ex-atleta (23) nas costas. Além disso, entrou em quadra ao som da trilha do filme Space Jam, estrelado justamente por Jordan. Oladipo, por sua vez, homenageou a cidade que recebeu o evento ao cantar "New York, New York", popularizada por Frank Sinatra, quando entrou em quadra.

O Torneio de 3 pontos teve recorde de Stephen Curry. Em grande fase na temporada regular da NBA, ele venceu na final Klay Thompson, seu companheiro no Golden State, e Kyrie Irving, jogador do Cleveland Cavaliers que foi campeão da prova em 2013, ao anotar 27 dos 34 pontos possíveis. Com esta marca, deixou para trás os 25 pontos registrados por Craig Hodges, em 1985, e Jason Kapono, em 2008.

A noite de sábado teve ainda os confrontos entre os trios compostos por um jogador convocado para o All-Star Game, uma atleta da WNBA e um ex-jogador. Chris Bosh, Dominique Wilkins e Swin Cash ficaram com o título ao superarem a equipe formada por Westbrook, Penny Hardaway e Tamika Catchings - vence o time que acertar a bola na cesta no menor tempo possível.

Antes do fim dos eventos de sábado, Patrick Beverly, armador do Houston Rockets, deixou para trás os favoritos e venceu o Torneio de Habilidades. Na final, a surpresa da noite derrotou o armador Brandon Knight, do Milwaukee Bucks.

Os eventos do All-Star Game culminam no grande confronto desta noite, a partir das 23 horas, envolvendo grandes craques, como Kevin Durant, Tim Duncan, LeBron James e Pau Gasol no Madison Square Garden.