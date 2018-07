Leandrinho afirma que Brasil deseja chegar à final: 'essa é a hora'

Mais do que um sentimento de revanche, a vitória do Brasil sobre a Argentina por 85 a 65 nas oitavas de final do Mundial de Basquete da Espanha dá confiança aos jogadores. Melhor atleta da seleção nas estatísticas do torneio, o ala Leandrinho Barbosa demonstrou grande satisfação ao fim do jogo e acredita que trabalhando forte, a equipe de Rubén Magnano pode chegar ainda mais longe na competição.

"Definitivamente, estamos muito felizes. Essa era a razão pela qual fomos convidados para este torneio e conseguimos fazer o nosso trabalho. Estamos felizes, mas temos de seguir em frente", afirmou o brasileiro, que marcou dez pontos contra os arquirrivais sul-americanos, ao site da Fiba.

Presente nas três amargas derrotas para a Argentina no Mundial de 2010, na Copa América de 2011 e nos Jogos Olímpicos de 2012, Leandrinho conhece o dissabor das derrotas e prazer especial de bater os argentinos. Ele acha que a vitória pode servir como estímulo para o restante da competição. "Este é um dia histórico para o nosso País. Então, queremos fazer algo especial e eu acho que essa é a hora. A equipe se sente muito bem. Estamos esperançosos de chegar à final", afirmou o jogador, que atuará pelo Golden State Warriors na próxima temporada da NBA.

Mesmo assim, o camisa 10 da seleção brasileira de basquete sabe que o caminho não é fácil. Para ele, a vitória apertada contra a Sérvia por 81 a 73 na primeira fase do torneio já mostrou o potencial que o time europeu possui. "A Sérvia é uma grande equipe, um time difícil, que joga duro. Nós vamos ter de jogar bem se quisermos ir para a próxima fase", reiterou Leandrinho. O Brasil enfrenta a equipe balcânica na próxima quarta-feira, pelas semifinais do Mundial, às 13h.