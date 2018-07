Leandrinho anota oito pontos e vence na estreia pelos Warriors

O brasileiro Leandrinho Barbosa disputou a sua primeira partida pelo Golden State Warriors na noite de terça-feira e estreou com vitória. Pela pré-temporada da NBA, o ala/armador participou do triunfo do Warriors por 112 a 94 sobre o Los Angeles Clippers, fora de casa, no Staples Center.

Leandrinho atuou na última temporada da NBA pelo Phoenix Suns. O brasileiro iniciou a partida de terça-feira no banco de reservas e jogou por 18 minutos, anotando oito pontos ao acertar quatro de seis arremessos de quadra, além de dar duas assistências pelo Warriors.

Klay Thompson foi o principal destaque da equipe de Leandrinho ao anotar 20 pontos. Blake Griffin marcou 24 pontos, sendo o cestinha do confronto. Além disso, ele ainda obteve 12 rebotes pelo Clippers.

OUTROS JOGOS

Também na noite de terça-feira, o Toronto Raptors perdeu para o Sacramento Kings, fora de casa, na Sleep Train Arena, por 113 a 106. O time canadense não contou com o brasileiro Lucas Bebê, mas Bruno Caboclo foi utilizado por 15 minutos e somou seis pontos e dois rebotes. Kyle Lowry foi o cestinha da partida com 25 pontos para o Raptors, enquanto DeMarcus Cousins anotou 19 pelo Kings.

Já o Miami Heat foi derrotado na sua última partida antes da viagem ao Brasil para enfrentar o Cleveland Cavaliers no Rio, no próximo sábado. Em casa, na American Airlines Arena, o time perdeu para o Orlando Magic por 111 a 108. Chris Bosh e Luol Deng marcaram 18 pontos cada para o Heat, enquanto Nikola Vucevic anotou 16 pelo Magic.