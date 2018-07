Leandrinho assina com o Boston Celtics e continua na NBA

BOSTON - Desempregado desde o fim da última temporada da NBA, o ala-armador Leandrinho tem um novo time. Depois de passar por duas franquias de pouca expressão na última temporada - Indiana Pacers e Toronto Raptors - ele acertou para ser o primeiro brasileiro a defender o Boston Celtics, uma das equipes mais tradicionais do basquete norte-americano.

Nem a NBA nem o Boston Celtics confirmaram oficialmente a contratação de Leandrinho, mas a imprensa especializada dos Estados Unidos já dá destaque ao acerto. A esposa do jogador, Samara Felippo, postou na sua conta pessoal de Twitter anunciando a assinatura. "(O) ''Maridão'' acaba de assinar com o Boston Celtics! Muito feliz por ele, que ele tenha uma temporada incrível com (Paul) Pierce e (Rajon) Rondo e cia", escreveu ela.

No Celtics, Leandrinho, que completa 30 anos no fim de novembro, vai encontrar uma das equipes mais veteranas da NBA, com o ala Paul Pierce (35 anos), o ala-pivô Kevin Garnett (36) e o armador Jason Terry (35). O brasileiro, aliás, deve ser o reserva deste último, contratado junto ao Dallas para esta temporada.

Campeão da Divisão do Atlântico nas últimas cinco temporadas, o Celtics não é campeão da NBA desde 2008. Na temporada passada, caiu na semifinal da Conferência Leste para o Miami. A contratação de Leandrinho, aliás, é uma tentativa de dar mais velocidade e força atlética para a equipe, deficiência que ficou visível nos playoffs.

De time novo, Leandrinho tem garantida a sua décima temporada na NBA. Ele estreou por lá em 2003, pelo Phoenix Suns, onde viveu a melhor fase da sua carreira, chegando a ser eleito o melhor sexto homem da liga. Depois de sete temporadas, seguiu para o Toronto Raptors. No ano passado, com a greve dos jogadores, jogou no Flamengo antes de retornar para o Canadá. No meio da temporada, foi trocado e acabou parando no Indiana Pacers.

Leandrinho, assim, é o quarto brasileiro garantido na próxima temporada da NBA, que começa dia 30 de outubro. Além dele, também estão certos Nenê (Washington Wizards), Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers) e Tiago Splitter (San Antonio Spurs). Fab Melo, draftado pelo Boston Celtics, tem contrato, mas sua utilização na temporada não é certa. Já o armador Scott Machado está sendo observado pelo Houston Rockets e pode seguir na franquia.