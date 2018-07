Leandrinho assina com Suns até o fim da temporada

PHOENIX - O brasileiro Leandrinho foi confirmado como jogador do Phoenix Suns até o fim da temporada 2013/2014 da NBA nesta terça-feira. Depois de assinar dois contratos com duração de dez dias com a franquia neste início de ano, o ala/armador parece ter convencido os dirigentes de que merecia permanecer e, com o novo vínculo, está garantido na liga norte-americana pelo menos até o fim do atual campeonato.

"Hoje é um dia muito especial para mim. Sei o quanto foi difícil, o quanto eu batalhei para assinar este contrato e voltar de vez para a NBA. Agora sou um jogador recuperado e pronto para qualquer situação. Eu confio muito no meu potencial e estou certo que vencerei novamente na NBA e na seleção", disse o jogador.

Leandrinho havia perdido espaço na NBA ao fim da temporada passada, quando seu contrato com o Washington Wizards chegou ao fim. Com uma lesão no ombro, o jogador se recuperou no Brasil e assinou com o Pinheiros para mostrar que estava 100% fisicamente. Após algumas atuações pelo time paulista, chamou a atenção do Phoenix Suns, que apostou nele.

Sem poder contar com Eric Bledsoe, contundido, o Suns assinou por dez dias com o veterano brasileiro. Desde então, Leandrinho atuou em nove partidas, com médias de 8,7 pontos, 2,2 rebotes e duas assistências em 21,4 minutos em quadra.

O Phoenix Suns, aliás, foi a equipe que abriu as portas para Leandrinho na NBA. Escolhido no Draft de 2003, o brasileiro atuou por sete temporadas na equipe antes de ir para o Toronto Raptors. Ele ainda passou por Indiana Pacers, Boston Celtics e Washington Wizards na liga.