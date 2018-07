Leandrinho brilha, mas não evita derrota do Warriors na pré-temporada da NBA

Leandrinho foi o cestinha do Warriors na partida com 16 pontos anotados nos 15 minutos em que permaneceu em quadra, tempo em que também obteve um rebote e deu uma assistência. Assim, brilhou até mais do que o astro Stephen Curry, que anotou 14 pontos, um a menos do que Draymond Green, que ainda obteve nove rebotes. Já Kenneth Faried foi o cestinha do amistoso com 22 pontos e ainda conquistou 12 rebotes pelo Nuggets.

Outro brasileiro a entrar em quadra na noite de terça-feira, Anderson Varejão também deixou a quadra derrotado. O Cleveland Cavaliers, atual vice-campeão da NBA sofreu o quarto revés consecutivo e segue sem vencer na pré-temporada após perder para o Milwaukee Bucks por 110 a 101, em casa.

Sem o astro LeBron James e os outro quatro jogadores considerados titulares, o Cavaliers teve Mo Williams, com 18 pontos, como seu principal destaque. Já Varejão teve atuação bem discreta, com três rebotes, dois pontos e uma assistência nos 12 minutos em que jogou. Rashad Vaughn marcou 19 pontos pelo Bucks, assim como Greg Monroe, que ainda capturou 13 rebotes. Já John Henson somou 16 pontos e dez rebotes.

Antes de viajar ao Rio para enfrentar o Flamengo em amistoso no próximo sábado, o Orlando Magic se despediu da sua torcida com vitória sobre o Miami Heat por 95 a 92. Shabazz Napier anotou 15 pontos para o Magic. Sem os seus principais jogadores, o Heat foi liderado por Josh Richardson, cestinha do duelo com 18 pontos.