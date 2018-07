Leandrinho brilha na vitória do Toronto sobre o Minnesota

TORONTO - A rodada realizada na noite de segunda-feira na NBA teve sabores distintos para os brasileiros Leandrinho e Nenê. O primeiro deles saiu da reserva e ajudou o Toronto Raptors a bater o Minnesota Timberwolves por 97 a 87, em casa, enquanto o segundo caiu junto com o Denver Nuggets na derrota por 94 a 81 para o New Orleans Hornets, que atuou longe de seus domínios.

Leandrinho ficou durante 20 minutos em quadra e colaborou com 13 pontos, três rebotes e uma assistência, no jogo em que a equipe canadense teve como principal destaque Andréa Bargnani, cestinha do duelo contra o Minnesota. O ala/pivô italiano fez 31 pontos e ainda apanhou nove rebotes. E o também ala/pivô Amir Johnson brilhou pela equipe da casa ao conquistar um "double-double" (19 pontos e 11 rebotes).

Pelo Minnesota, Kevin Love se destacou com 13 pontos e 14 rebotes, enquanto Barea, ex-Dallas Mavericks, foi o maior pontuador do time, com 16 ao total, mas eles não conseguiram evitar o revés que encerrou uma sequência de duas derrotas do Toronto na temporada regular da NBA.

Nenê, por sua vez, mostrou força no garrafão na derrota do Denver ao contabilizar 11 rebotes e quatro assistências. Porém, foi ineficiente no ataque, com apenas nove pontos durante os 30 minutos em que esteve em quadra. Já o New Orleans Hornets encaminhou a sua vitória graças principalmente às boas atuações do ala Carl Landry, cestinha do jogo, com 21 pontos, e do pivô Chris Kaman e do armador Marco Belinelli, com 20 e 19 pontos, respectivamente.

O ala Danilo Gallinari e o armador Ty Lawson fizeram 15 pontos cada um e foram os principais destaques do Denver na derrota que deixou o time empatado com o Los Angeles Lakers na sexta posição da Conferência Oeste da NBA.

Outro destaque da noite desta segunda-feira na NBA foi a arrasadora vitória do Chicago Bulls sobre o Detroit Pistons, por 92 a 68, em Chicago. O resultado manteve a equipe da casa próxima ao líder Miami Heat na Conferência Leste e aumentou ainda mais a crise no rival, que amargou o seu quarto revés seguido.

O Detroit também voltou a mostrar que vem sendo um freguês do Chicago, que ganhou na última segunda-feira o 13.º jogo consecutivo disputado contra o adversário. Para isso, o time de Illinois contou com boa atuação do ala Carlos Boozer, com 23 pontos e oito rebotes. O armador Derrick Rose, por sua vez, veio logo atrás, com 22 pontos.

Pelo lado do Detroit, o pivô Greg Monroe obteve um "double-double", com 14 pontos e 10 rebotes, enquanto o armador Brandon Knight contabilizou 13 pontos. Porém, o domínio evidente do Bulls ofuscou as atuações dos dois jogadores.

Confira os resultados da rodada de segunda-feira na NBA:

Philadelphia 76ers 96 x 86 Indiana Pacers

Toronto Raptors 97 x 87 Minnesota Timberwolves

New Jersey Nets 101 x 106 Atlanta Hawks

New York Knicks 91 x 87 Charlotte Bobcats

Chicago Bulls 92 x 68 Detroit Pistons

Denver Nuggets 81 x 94 New Orleans Hornets

Confira os jogos desta terça-feira:

Philadelphia 76ers x Sacramento Kings

Washington Wizards x Toronto Raptors

Charlotte Bobcats x Houston Rockets

Detroit Pistons x Dallas Mavericks

Milwaukee Bucks x San Antonio Spurs

Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder

Minnesota Timberwolves x Chicago Bulls

Utah Jazz x Cleveland Cavaliers