Leandrinho brilha, Warriors bate Jazz e segue na ponta do Oeste

Sem Thompson, Leandrinho ganhou mais tempo de quadra, evoluiu nos últimos jogos e diante do Jazz alcançou a melhor marca pessoal de pontos na atual temporada, com 19, em meio a um incrível aproveitamento de 80% nos arremessos de quadra, tendo acertado oito dos dez que tentou nos 27 minutos em que atuou.

Mas Leandrinho não conduziu o Warriors sozinho. Mais uma vez Stephen Curry deixou a quadra como destaque e cestinha da partida, ao anotar 24 pontos. Pelo Jazz, o melhor foi o pivô Derrick Favors, autor de 21 pontos e 11 rebotes. Trey Burke contribuiu com 20 pontos e Rodney Hood com 19.

Se o líder do Oeste venceu, o segundo colocado não ficou atrás. O Memphis Grizzlies passou pelo Portland Trail Blazers por 97 a 86, em casa, com 23 pontos e nove rebotes de Jeff Green, além de 21 pontos e nove assistências de Mike Conley. Foi a quarta derrota seguida do Blazers, que caiu para a quarta posição no Oeste.

Para piorar, um dos principais jogadores do Blazers, o ala/pivô LaMarcus Aldridge precisou deixar a quadra ainda no primeiro tempo com uma lesão na mão esquerda e não voltou mais. Sem ele, Damian Lillard assumiu o protagonismo e terminou com 27 pontos.

Quem também perdeu foi o Houston Rockets, terceiro colocado do Oeste. Mesmo atuando em casa, a equipe texana caiu por 117 a 102 diante do Phoenix, que segue na luta por uma vaga nos playoffs. Eric Bledsoe foi o grande destaque da noite com 34 pontos. Pelos mandantes, Donatas Motiejunas foi o cestinha, com 18. James Harden não esteve bem, acertou somente cinco dos 19 arremessos que tentou e terminou com 16 pontos.

Ainda no sábado, pela Conferência Leste, o quarto colocado Chicago Bulls foi surpreendido pelo 12.º, Detroit Pistons, por 107 a 91, com 22 pontos e 11 assistências de Reggie Jacskon. Já o Brooklyn Nets ultrapassou o Indiana Pacers e entrou na zona de classificação aos playoffs ao vencer o confronto direto por 123 a 111, com 26 pontos de Brook Lopez.

Acompanhe as partidas da NBA neste domingo:

Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers

Oklahoma City Thunder x Miami Heat

Atlanta Hawks x San Antonio Spurs

Los Angeles Clippers x New Orleans Pelicans

Toronto Raptors x New York Knicks

Sacramento Kings x Washington Wizards

Boston Celtics x Detroit Pistons

Orlando Magic x Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves x Charlotte Hornets

Phoenix Suns x Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers x Philadelphia 76ers