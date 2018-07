Leandrinho conquista seu primeiro título pelo Flamengo

Leandrinho, que já havia atuado em amistosos e na primeira fase da Liga Sul-Americana, fez sua estreia no Carioca somente no primeiro jogo da decisão, sexta, na Gávea, quando o Fla venceu por 101 x 74 - os três jogos da decisão estavam programados para a casa do Flamengo.

"É um título muito especial para minha carreira. É emocionante vestir essa camisa e jogar diante dessa torcida que tem tanto carinho pelo clube", disse Leandrinho. "Não tenho nem palavras. Só posso dizer obrigado", completou o jogador, enquanto ouvia a torcida pedir por sua permanência. Com a tendência de a greve na NBA cancelar a temporada do basquete norte-americano, o armador poderia ficar no Brasil até a Olimpíada do ano que vem.

No jogo decisivo desta terça, Leandrinho colaborou com 15 pontos. O cestinha do Flamengo e da partida foi o capitão Marcelinho Machado, com 23. A equipe titular tem ainda o norte-americano David Jackson, o argentino Kammerichs e o pivô Caio Torres, da seleção brasileira. Só Marcelinho já estava no time no primeiro semestre. "Temos quatro jogadores novos na equipe e a tendência é que, com o passar do tempo, a gente ganhe ritmo, entrosamento e evolua cada vez mais", opina o ala.

O próximo compromisso da equipe comandada pelo argentino Gonzalo Garcia - outro que conquistou seu primeiro título com o Fla - é no sábado, quando o time rubro-negro estreia no NBB jogando contra o Paulistano, ironicamente no ginásio do Tijuca.