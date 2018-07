Leandrinho continua na NBA e jogará pelo Golden State Warriors

O brasileiro Leandrinho está de casa nova na NBA . O ala/armador, que está concentrado com a seleção brasileira para o Mundial de basquete , na Espanha, vai jogar a próxima temporada no Golden State Warriors.

Aos 31 anos de idade e com experiência de sobra na NBA, Leandrinho, que na última temporada defendeu o Phoenix Suns, era apontado como alvo do Miami Heat, que busca se reforçar após a saída do astro LeBron James, mas, surpreendentemente, acertou com a equipe californiana.

A informação, dada em primeira mão pelo jornalista Marc Stein, especialista em basquete da ESPN norte-americana, é de que o brasileiro vai receber $1,4 milhão (mais de R$ 3 milhões) na atual temporada, valor mínimo pago para jogadores veteranos.