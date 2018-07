Leandrinho culpa lesão por ausência no Pré-Olímpico O ala/armador Leandrinho explicou nesta terça-feira o seu pedido de dispensa da seleção brasileira masculina de basquete para a disputa do Pré-Olímpico, que acontecerá entre os dias 30 de agosto e 11 de setembro, em Mar del Plata, na Argentina. Ele revelou que sofre com uma lesão crônica no punho direito e que não teria condições físicas de defender o Brasil.