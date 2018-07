Leandrinho curte título da NBA e 'profecia' no Golden State Warriors

Na noite de 21 de março, no meio da temporada regular da NBA, Leandro Barbosa concedeu uma entrevista ainda em quadra, logo após uma vitória de sua equipe, o Golden State Warriors, sobre o Utah Jazz por 106 a 91. A repórter da rede CSN Rosalyn Gold-Onwude perguntou ao brasileiro o que o torcedor poderia esperar de seu time e a resposta pegou todos de surpresa: "nós vamos ser campeões". Três meses e meio depois, Leandrinho curte seu primeiro título da liga de basquete profissional dos Estados Unidos e a sua "profecia".

Leandrinho se tornou o segundo brasileiro campeão da NBA - o primeiro foi Tiago Splitter, jogando pelo San Antonio Spurs, na temporada passada. O título conquistado foi marcado pela superação e perseverança do armador que atua há 12 temporadas na melhor liga de basquete do mundo. "Estou realmente muito feliz".

Na decisão na noite de terça-feira, Leandrinho ficou em quadra 13 minutos e marcou cinco pontos para o Golden State Warriors na vitória por 105 a 97 sobre o Cleveland Cavaliers, fechando a série em 4 a 2. Mas na temporada o balanço foi positivo. Ele fez um bom ano jogando e teve uma participação importante nas finais. "Trabalhei muito e vi meus companheiros trabalharem tanto para que fizéssemos uma grande temporada".

Aos 32 anos, havia quem o chamasse de velho ou quem colocasse um ponto de interrogação em seu desempenho depois de uma lesão esquerdo, em 2013. A resposta veio na quadra. "Havia toda a questão da desconfiança, tanto em relação a mim como ao time, por ser uma equipe jovem. Mas mostramos que com trabalho sério e muita dedicação, é possível alcançar nossos maiores objetivos. Realizei meu sonho depois de anos de sacrifício".

PROFECIA

O título, o primeiro do Warriors em 40 anos, havia sido "profetizado" pelo próprio Leandrinho na reportagem da CSN. Nos vestiários da Quicken Loans Arena, após a vitória na final, bebendo, no gargalo, uma garrafa de champanhe, o armador comemorava - ele só errou o tempo em que concedeu a entrevista: "O que eu disse seis meses atrás? O que eu disse?", gritou. "Que seríamos campeões!", berravam os companheiros do time. A brincadeira bombou na internet, tomou conta das redes sociais dos fãs de basquete e ganhou a hashtag #BarbosaKnows (Barbosa sabia).

Leandrinho deu os primeiros passos na NBA após ser escolhido no Draft, em 2003, pelo San Antonio Spurs, e ser repassado ao Phoenix Suns, onde foi eleito melhor sexto homem da temporada 2006/2007, e passou por equipes como Indiana Pacers, Toronto Raptors e Boston Celtics.

Ele teve uma passagem rápida pelo Flamengo antes de retornar à NBA, defendendo mais uma vez o Phoenix Suns antes de acertar com o Warriors. O título pode ter decisão no futuro do armador. Seu contrato com o time de Oakland terminou nesta quarta-feira, logo após a decisão.

Seu futuro está em aberto. O que é certo é que Leandrinho não vai defender a seleção brasileira no Pan de Toronto, no Canadá, em julho. Ele e outro jogadores brasileiros que atuam na NBA, como Tiago Splitter e Nenê, vão descansar e brigar por espaço na próxima temporada da NBA.