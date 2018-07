Leandrinho deixa Pinheiros para acertar volta para NBA

SÃO PAULO - A passagem do ala/armador Leandrinho Barbosa pelo Pinheiros/Sky durou menos de dois meses. O jogador se despediu da equipe paulistana neste domingo, antes do jogo contra a Liga Sorocabana, pelo NBB, e voltará a atuar na NBA. Ele ainda não revelou qual será seu destino, mas pelo menos quatro franquias da liga norte-americana de basquete aparecem no raio de atuação do brasileiro: Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies, Los Angeles Clippers e Phoenix Suns.

A despedida de Leandrinho foi confirmada pelo presidente do Pinheiros, Luis Eduardo Dutra, e pelo diretor de esportes coletivos do clube, João Fernando Rossi. Os dois dirigentes publicaram mensagens no Twitter enaltecendo a presença do jogador de 31 anos na equipe, apesar do curto tempo de atuação. "Leandrinho, obrigado pela parceria, desejo sucesso na sua nova empreitada", escreveu Dutra.

Leandrinho foi anunciado como jogador do Pinheiros em 19 de novembro e fez sua estreia no clube na partida contra o Flamengo, quatro dias depois. Foram apenas oito jogos com a camisa da equipe, com médias de 20,7 pontos, 3,3 assistências e 3,2 rebotes no NBB.

O Pinheiros foi importante no processo de recuperação de Leandrinho, que passou por uma cirurgia no joelho esquerdo em fevereiro para corrigir o rompimento dos ligamentos cruzados - a lesão ocorreu quando ele defendia o Boston Celtics. O jogador utilizou a estrutura do Pinheiros para retomar o condicionamento físico e passou a treinar com o elenco do clube, até assinar contrato. O acordo, porém, previa imediata rescisão caso ele recebesse uma proposta da NBA.

Leandrinho foi inicialmente para a NBA em 2003. Atuou por Phoenix Suns, Toronto Raptors, Indiana Pacers e Boston Celtics. Durante esses dez anos, voltou ao Brasil em 2011 para jogar um breve período no Flamengo, durante o locaute da liga norte-americana. E na temporada 2006/07, quando estava no Suns, ele foi escolhido com o melhor reserva ("Sexto Homem") do campeonato.