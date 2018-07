Leandrinho é cestinha e Warriors vence seu 1º jogo na pré-temporada da NBA O atual campeão da NBA começou bem a pré-temporada da principal liga de basquete do mundo. Na noite de segunda-feira, com atuação destacada do brasileiro Leandrinho Barbosa, o Golden State Warriors superou o Toronto Raptors por 95 a 87, em San José, na Califórnia.