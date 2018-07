Leandrinho é homenageado em vitória dos Warriors sobre os Suns

Leandrinho reencontrou a Oracle Arena na rodada de domingo da NBA. Por lá, jogou duas temporadas vestindo a camisa do Golden State Warriors e conquistou seu único título da NBA, em 2014/2015, antes de voltar ao Phoenix Suns este ano. O reconhecimento de um dos times mais badalados da liga veio antes da partida entre as equipes, com a exibição de um vídeo com os melhores momentos do brasileiro nos Warriors. Mas com a bola em jogo, deu a lógica: o time de Oakland derrotou o Suns por 133 a 120.

"Nós construímos algo realmente especial com este time. Foram boas memórias. Construímos algo único. Não se pode esquecer disso nunca", comentou Leandrinho. E em quadra, o brasileiro não decepcionou, marcando 11 pontos nos 15 minutos em que atuou.

Os Suns como um todo, aliás, complicaram a vida dos Warriors. Ficaram à frente durante todo o primeiro quarto e chegou a ameaçar a vitória do time californiano, aproveitando-se da fragilidade da defesa adversária. Afinal, esta foi a segunda vez que a equipe levou ao menos 120 pontos - na outra, caiu na estreia da temporada para o San Antonio Spurs.

O prejuízo só não foi maior porque o trio de astros dos Warriors se mostrou em dia inspirado. Stephen Curry terminou com 30 pontos, sendo cinco em bolas de três, mesmo número de Klay Thompson, que marcou 14 pontos somente nos quarto período. Para completar, Kevin Durant terminou com 29 pontos e nove rebotes.

Pelo lado dos Suns, T.J. Warren e Eric Bledsoe foram os maiores responsáveis por incomodar a defesa adversária, com 20 pontos cada. Esta foi a oitava derrota da equipe, apenas a 13.ª do Oeste. Já os Warriors alcançou sua oitava vitória em 10 partidas e é o segundo da mesma conferência.

Do outro lado, na Conferência Leste, os atuais campeões do Cleveland Cavaliers seguem dominando. No domingo, tiveram bastante dificuldade diante de uma das sensações desta temporada, o Charlotte Hornets, mas venceram por 100 a 93, em casa, e seguiram na liderança da conferência, com apenas uma derrota. O Hornets caiu pela terceira vez e é o quarto.

Com 15 pontos de Kevin Love no primeiro quarto, o Cavaliers disparou no placar. Só que o Hornets aos poucos foi minando as armas ofensivas do adversário e chegou a passar à frente. O time da casa só conseguiu se recuperar no último período, quando LeBron James atuou ao lado dos reservas e conduziu os anfitriões à vitória.

LeBron fazia péssima partida, mas marcou 11 de seus 19 pontos no quarto final. Quem mais brilhou, no entanto, foi o reserva Channing Frye, autor de 20 pontos, sua melhor marca na temporada. Kyrie Irving também terminou com 19, enquanto Love marcou 17. Pelo Hornets, destaque para os 21 pontos de Kemba Walker.

Quem surpreendeu no Leste foi o Orlando Magic. Mesmo fora de casa, a equipe da Flórida passou pelo favorito Oklahoma City Thunder por 119 a 117 em um jogo emocionante e decidido somente nos segundos finais. Foi a quarta vitória do Magic, décimo colocado da conferência, e somente a quarta derrota do Thunder, sexto no Oeste.

O confronto marcou a volta para Oklahoma City de Serge Ibaka, que atuou sete temporadas por lá. E foi justamente ele quem decidiu o triunfo do Magic, com 31 pontos, seu recorde na carreira, sendo dois deles a menos de um segundo para o estouro do cronômetro. De nada adiantaram os incríveis 41 pontos, 16 assistências e 12 rebotes de Russell Westbrook.

Outro que surpreendeu foi o Minnesota Timberwolves, que recebeu o Los Angeles Lakers e contou com a melhor atuação da carreira de Andrew Wiggins (47 pontos) para vencer por 125 a 99. Marcelinho Huertas sequer estava disponível para a partida. Já o Portland Trail Blazers recebeu o Denver Nuggets e venceu por 112 a 105, com 32 pontos de Damian Lillard.

Acompanhe as partidas da NBA nesta segunda-feira:

Indiana Pacers x Orlando Magic

New York Knicks x Dallas Mavericks

Detroit Pistons x Oklahoma City Thunder

New Orleans Pelicans x Boston Celtics

Houston Rockets x Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs x Miami Heat

Utah Jazz x Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers x Brooklyn Nets