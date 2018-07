Leandrinho e Lucas Bebê também desfalcam seleção de basquete

RIO - A seleção brasileira masculina de basquete ganhou mais dois desfalques para a disputa da Copa América/Pré-Mundial da Venezuela. Leandrinho, alegando necessidade de tratar de lesão no joelho, e Lucas Bebê, que disputa jogos da Summer League pelo Atlanta Hawks, pediram dispensa da competição, que será disputada do dia 30 de agosto a 11 de setembro.

Agora há cinco desfalques, e a lista pode aumentar. Antes de Bebê e Leandrinho, Anderson Varejão, do Cleveland Cavaliers, e Nenê, do Washington Wizards, desistiram do torneio por lesões. Já Tiago Splitter se disse desgastado pela longa temporada do San Antonio Spurs, vice-campeão da NBA em 2012/2013.

Scott Machado e Raulzinho são outros que devem participar da Summer League da NBA, assim como Vitor Faverani, que chegou a um acerto com o Boston Celtics e deve assinar contrato até a próxima sexta-feira, segundo seu agente, Luiz Martin.

Antes da Copa América, o Brasil irá disputar três competições de preparação - são duas edições do Torneio Super 4, na Argentina e em Anápolis/GO, e a Copa Tuto Marchand, em Porto Rico -, além de amistosos com Uruguai e México no interior de São Paulo. Assim, Magnano terá bastante tempo para definir os 12 jogadores que defenderão a seleção na Venezuela.

O grupo de convocados é formado por Marcelinho Huertas (armador), Larry Taylor (armador), Raulzinho (armador), Rafael Luz (armador), Scott Machado (armador), Vitor Benite (ala/armador), Marquinhos (ala) Alex (ala), Arthur (ala), Guilherme Giovannoni (ala/pivô), Augusto Lima (ala/pivô), Rafael "Mineiro" (ala/pivô), Vitor Faverani (ala/pivô), Caio Torres (pivô) e Rafael Hettsheimeir (pivô). Treinam como convidados - e podem ganhar chance de ir à Venezuela - o ala Matheus Dalla, de Limeira, e o pivô Lucas Mariano, de Franca.