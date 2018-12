Leandrinho enaltece carinho dos brasileiros e não esconde paixão corintiana

A seleção brasileira masculina de basquete enfrenta o Canadá em busca da classificação para o Mundial da China em 2019. Pela penúltima janela das Eliminatórias Americanas, o Brasil precisa vencer o Canadá, nesta segunda-feira, às 20 horas, no ginásio Wlamir Marques, do Corinthians, em São Paulo, para não depender dos outros resultados.

Com quase 20 anos de carreira, Leandrinho não quer desperdiçar a oportunidade de ajudar o Brasil a assegurar a vaga. "A expectativa é grande, estamos com o pezinho quase lá, mas temos que manter o foco e seguirmos pensando no nosso objetivo porque de nada vai adiantar a vitória contra a República Dominicana se não ganharmos amanhã (segunda-feira)", disse.

Acostumado a atuar fora do país na maior parte da sua carreira, Leandrinho acredita que a volta do basquete brasileiro às suas origens é muito importante, ainda mais tendo o Corinthians como palco do confronto.

"É muito gratificante ver a seleção voltar a jogar no Brasil e receber esse carinho enorme do público. Principalmente jogadores como eu e Varejão, que passamos muitos anos fora do país. Sou corintiano, nasci corintiano, minha família toda é corintiana e faz tempo que não jogava aqui antes da vitória contra os dominicanos. Estou muito feliz com esse retorno e com o carinho e o acolhimento que as pessoas do clube tiveram comigo. É muito gostoso. Fico muito feliz de estar vivendo esse momento com a camisa da Seleção aqui dentro e ter a oportunidade de conquistar essa vaga dentro de quadra", comentou.