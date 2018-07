Leandrinho estreia com boa atuação no Indiana Pacers na NBA

INDIANÁPOLIS - O brasileiro Leandrinho Barbosa teve bom desempenho na sua partida de estreia pelo Indiana Pacers, que o contratou na semana passada, em negociação com o Toronto Raptors. Na rodada de terça-feira da NBA, ele participou da vitória da sua nova equipe por 102 a 89 sobre o Los Angeles Clippers, em casa.

Leandrinho iniciou a partida no banco de reservas e atuou por 18 minutos, com 12 pontos, três assistências e um rebote. Danny Granger foi o cestinha do duelo com 25 pontos. Blake Griffin fez 23 pontos e obteve dez rebotes, enquanto Chris Paul somou 16 pontos e oito assistências para o Clippers.

O New York Knicks conquistou a sua quarta vitória consecutiva sob o comando do técnico Mike Woodson, que assumiu a equipe após a demissão de Mike D''Antoni, ao bater o Toronto Raptors, em casa, por 106 a 87. Amara Stoudemire foi o cestinha do duelo com 22 pontos e ainda obteve um "double-double" ao obter 12 rebotes, assim como Jeremy Lin, que somou 18 pontos e dez assistências. Carmelo Anthony e Tyson Chandler anotaram 17 pontos cada para o Knicks. DeMar DeRozan fez 17 pontos para o Raptors, enquanto Jose Calderón somou 11 pontos e nove assistências no seu retorno ao time canadense após cinco partidas afastado por conta de uma lesão.

Líder da Conferência Oeste da NBA, o Oklahoma City Thunder não conseguiu impedir a quarta vitória consecutiva do Utah Jazz ao perder em Salt Lake City por 97 a 90. Paul Millsap anotou 20 pontos, Al Jefferson somou 16 e Devin Harris marcou 15 para o Jazz. O Thunder sofreu a sua quarta derrota nos últimos cinco jogos. Russel Westbrook foi o cestinha do duelo com 23 pontos e Kevin Durant marcou 18, mas nenhum no último quarto, quando errou sete arremessos. James Harden fez 17 pontos e Serge Ibaka somou 13 pontos e dez rebotes.

Em casa, o Houston Rockets venceu o Los Angeles Lakers por 107 a 104, após reverter uma vantagem de nove pontos do adversário quando faltavam cinco minutos para o encerramento do jogo. Goran Dragic fez 16 pontos e deu 13 assistências, enquanto Luis Scola e Courtney Lee anotaram 23 pontos cada para encerrar uma sequência de duas derrotas do Rockets. Kobe Bryant foi o cestinha do duelo com 29 pontos e Pau Gasol fez 21. Ambos, porém, não evitaram a segunda derrota seguida do Lakers.

Com uma virada no último quarto, o Miami Heat derrotou o Phoenix Suns por 99 a 95, em casa. Chris Bosh foi o cestinha do duelo com 29 pontos, LeBron James anotou 20, Dwyane Wade marcou 19 e Udons Harris somou 15 para o Heat. Grant Hill liderou o Suns ao anotar 19 pontos. Marcin Gortat fez 13 pontos, Markieff Morris marcou 12, Jared Dudley anotou dez e Steve Nash terminou o duelo com nove pontos e dez assistências.

Confira os resultados da rodada de terça-feira da NBA:

Indiana Pacers 102 x 89 Los Angeles Clippers

New York Knicks 106 x 87 Toronto Raptors

Miami Heat 99 x 95 Phoenix Suns

Houston Rockets 107 x 104 Los Angeles Lakers

Utah Jazz 97 x 90 Oklahoma City Thunder

Portland Trail Blazers 87 x 116 Milwaukee Bucks

Sacramento Kings 119 x 110 Memphis Grizzlies

Confira os jogos da rodada desta quarta-feira da NBA:

Orlando Magic x Phoenix Suns

Philadelphia 76ers x New York Knicks

Toronto Raptors x Chicago Bulls

Atlanta Hawks x Cleveland Cavaliers

New Jersey Nets x Washington Wizards

New Orleans Hornets x Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder x Los Angeles Clippers

San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets x Detroit Pistons

Dallas Mavericks x Los Angeles Lakers