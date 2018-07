Leandrinho 'estreia' pelos Warriors com vitória fácil sobre Kings

Agora no Golden State Warriors, o brasileiro Leandrinho Barbosa fez a sua estreia oficial pela equipe na rodada de quarta-feira da NBA e viu o seu novo time começar a temporada 2014/2015 com vitória. Atuando fora de casa, na Sleep Train Arena, o Warriors derrotou o Sacramento Kings por 95 a 77.

Leandrinho começou a partida no banco de reservas, atuou por 14 minutos, e contribuiu para a vitória da equipe, agora sob o comando de Steve Kerr, com apenas quatro pontos, uma assistência e um rebote. Assim, quem brilhou mesmo foi Stephen Curry, cestinha da partida com 24 pontos e dez rebotes.

Klay Thompson anotou 19 pontos, três a mais do que Marrese Speights para os Warriors, que abriram uma confortável vantagem de 15 pontos no terceiro quarto. DeMarcus Cousins foi o principal destaque dos Kings na partida ao somar 20 pontos e 11 rebotes.

HEAT VENCE

Sem o brasileiro Nenê Hilário, suspenso por se envolver em confusão durante partida da pré-temporada da NBA, o Washington Wizards perdeu, fora de casa, na American Airlines Arena, por 107 a 95 para o Miami Heat, que iniciou na noite de quarta-feira uma nova era, agora sem o astro LeBron James, que acertou a sua volta ao Cleveland Cavaliers.

Chris Bosh comandou o Heat, com 26 pontos e 15 rebotes, Norris Cole anotou 23 e Dwyane Wade fez 21 pontos. Marcin Gortat e Drew Gooden encabeçaram o ataque do Wizards com 18 pontos cada, Paul Pierce somou 17 na sua estreia pelo time de Washington e John Wall terminou o jogo com 16 pontos e 11 assistências.

OUTROS JOGOS

Sem utilizar os brasileiros Bruno Caboclo e Lucas Bebê, o Toronto Raptors derrotou, em casa, o Atlanta Hawks por 109 a 102. Já o Boston Celtics, sem o também brasileiro Vitor Faverani, superou o Brooklyn Nets por 121 a 105, em casa.

De volta a Charlotte, o Hornets teve um retorno especial para a Carolina do Norte ao derrotar o Milwaukee Bucks por 108 a 106, na noite de quarta-feira, em duelo definido apenas na prorrogação. Para isso, a equipe contou com uma inspirada atuação de Kemba Walker, que foi o cestinha da partida com 26 pontos e fez duas cestas de três decisivas.

Primeiro, ele forçou a realização do tempo extra ao converter um arremesso a 1s do fim do quarto período. Depois, deu a vitória ao seu time com uma cesta a 5s do encerramento da prorrogação. Al Jefferson também se destacou na partida pelos Hornets ao somar 14 pontos e dez rebotes. Brandon Knight liderou os Bucks com 22 pontos e 13 assistências, mas não conseguiu evitar a impressionante reação dos Hornets, que chegaram a estar perdendo por 74 a 50.

Também pela rodada de quarta-feira da NBA, o Los Angeles Lakers sofreu a sua segunda derrota no campeonato, que não foi evitada mesmo com a grande atuação de Kobe Bryant. Fora de casa, o Lakers foi facilmente batido pelo Phoenix Suns por 119 a 99, apesar de Kobe ter sido o cestinha da partida com 31 pontos.

Isaiah Thomas anotou 23 pontos na sua estreia pelo Suns e Goran Dragic fez 18, sendo 12 deles no terceiro período, quando a equipe do Arizona chegou a ter uma vantagem de 29 pontos.

Confira os resultados da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets 108 x 106 Milwaukee Bucks

Indiana Pacers 103 x 91 Philadelphia 76ers

Boston Celtics 121 x 105 Brooklyn Nets

Miami Heat 107 x 95 Washington Wizards

Toronto Raptors 109 x 102 Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies 105 x 101 Minnesota Timberwolves

New York Knicks 80 x 104 Chicago Bulls

Denver Nuggets 89 x 79 Detroit Pistons

Utah Jazz 93 x 104 Houston Rockets

Phoenix Suns 119 x 99 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 77 x 95 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 106 x 89 Oklahoma City Thunder

Confira os jogos da rodada desta quinta-feira da NBA:

Orlando Magic x Washington Wizards

Minnesota Timberwolves x Detroit Pistons

Cleveland Cavaliers x New York Knicks

Dallas Mavericks x Utah Jazz

Los Angeles Clippers x Oklahoma City Thunder