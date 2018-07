Leandrinho faz 21 pontos, mas não evita derrota dos Suns para os Knicks

NOVA YORK - O brasileiro Leandrinho Barbosa teve a sua melhor atuação desde o retorno ao Phoenix Suns, mas não conseguiu impedir a terceira derrota consecutiva da sua equipe na NBA. Na rodada de segunda-feira, o Suns perdeu para o New York Knicks por 98 a 96, em duelo definido apenas na prorrogação.

Leandrinho iniciou a partida no banco de reservas e atuou por 30 minutos, com 21 pontos anotados. O brasileiro converteu oito de 15 arremessos de quadra e acertou cinco de seis lances livres. Além disso, obteve três rebotes e distribuiu duas assistências.

Goran Dragic marcou 28 pontos e Miles Plumlee somou 12 pontos e 11 rebotes pelo Suns, oitavo colocado na Conferência Oeste, com 21 vitórias e 16 derrotas. Embalado, o Knicks conquistou o seu quinto triunfo consecutivo, liderado por Carmelo Anthony, cestinha do duelo com 29 pontos. E ele ainda obteve 19 rebotes na partida. O time de Nova York também está em oitavo lugar, mas no Leste, com 15 vitórias em 37 partidas.

Também pela rodada de terça-feira da NBA, o Washington Wizards derrotou o Chicago Bulls por 102 a 88, fora de casa, com grandes atuações de Nenê e John Wall, que anotaram 19 pontos cada. O pivô brasileiro marcou oito pontos apenas no último quarto. Além disso, somou cinco rebotes e cinco assistências nos 35 minutos que atuou.

Esta vitória foi a quinta seguida do Wizards sobre o Bulls, que teve Carlos Boozer, com 19 pontos, como seu principal destaque. As duas equipes têm campanhas idênticas na temporada 2013/2014 da NBA, com 17 triunfos e 19 derrotas, com o time de Washington em quinto lugar na Conferência Leste, enquanto o Bulls é o sexto.

Com Vitor Faverani em quadra por apenas quatro minutos e sem anotar sequer um ponto, o Boston Celtics sofreu a sua nona derrota consecutiva ao perder, em casa, para o Houston Rockets por 104 a 92.

Dwight Howard comandou o Rockets com 32 pontos e 10 rebotes, enquanto Terrence Jones marcou 12 pontos e obteve 12 rebotes para a equipe de Houston, quinta colocada na Conferência Oeste, com 25 vitórias e 14 derrotas. Avery Bradley anotou 24 pontos para o Celtics, que está em 12º lugar no Leste, com 13 triunfos em 39 partidas.

Confira os resultados da rodada desta segunda-feira da NBA:

Toronto Raptors 116 x 94 Milwaukee Bucks

Boston Celtics 92 x 104 Houston Rockets

New York Knicks 98 x 96 Phoenix Suns

Chicago Bulls 88 x 102 Washington Wizards

New Orleans Pelicans 95 x 101 San Antonio Spurs

Dallas Mavericks 107 x 88 Orlando Magic

Utah Jazz 118 x 103 Denver Nuggets

Confira os jogos da rodada desta terça-feira da NBA:

Charlotte Bobcats x New York Knicks

Indiana Pacers x Sacramento Kings

Memphis Grizzlies x Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers x Cleveland Cavaliers