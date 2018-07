Leandrinho faz quinze pontos no último dia da pré-temporada da NBA

A pré-temporada da NBA em 2014/2015 teve fim na noite de sexta-feira com nove partidas. Com o campeonato prestes a começar, na próxima terça-feira, as equipes entraram em quadra prontas para fazer os últimos testes antes da maior liga de basquete do mundo. Uma delas foi o Golden State Warriors, que deu mais minutos de quadra para Leandrinho e viu o brasileiro ter sua melhor atuação desde que foi contratado para esta temporada.

Em casa, o Warriors derrotou o Denver Nuggets em partida bem aberta, por 119 a 112. Leandrinho deixou o banco para atuar por quase 14 minutos e marcou 15 pontos. O cestinha, no entanto, foi o ala Klay Thompson, que marcou 35 pontos em mais um dia inspirado nos arremessos. Pelo Nuggets, destaque para os 16 pontos do calouro bósnio Jusuf Nurkic.

OUTROS JOGOS

Mas Leandrinho não foi o único brasileiro em quadra. Na vitória do Toronto Raptors por 83 a 80 sobre o New York Knicks, o pivô Lucas Bebê participou de seis minutos do confronto, mas não pontuou e nem pegou rebotes, apenas cometeu duas faltas. O outro brasileiro da equipe, Bruno Caboclo, foi poupado da partida. O cestinha acabou sendo o astro Knicks Carmelo Anthony, com 24 pontos.

Ainda na sexta-feira, o San Antonio Spurs do brasileiro Tiago Splitter, que não atuou porque segue lesionado, perdeu para o Houston Rockets por 96 a 87, graças aos 25 pontos do cestinha James Harden. Com problema na panturrilha direita, Splitter pode ficar de fora da estreia do Spurs na temporada, contra o Dallas Mavericks, na terça-feira.

Quem também não atuou na sexta, mas por opção do técnico, foi Kobe Bryant, que viu do banco a derrota de seu Los Angeles Lakers para o Sacramento Kings por 93 a 92. Em outros jogos do dia, o Dallas Mavericks passou pelo Orlando Magic por 117 a 92, o Chicago Bulls perdeu para o Minnesota Timberwolves por 113 a 112 e o Miami Heat derrotou o Memphis Grizzlies por 104 a 98.

A temporada 2014/2015 da NBA terá início na terça-feira com três partidas. Além do confronto entre o atual campeão Spurs e o Mavericks, em San Antonio, o New Orleans Pelicans recebe o Orlando Magic e o Los Angeles Lakers enfrenta o Houston Rockets na Califórnia.