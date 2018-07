Leandrinho joga bem e ajuda Raptors em vitória sobre Celtics

Bargnani fez 29 pontos para liderar o ataque dos Raptors. Outro destaque do time de Toronto foi o ala-pivô Amir Johnson, que conseguiu 11 rebotes.

Os Celtics estavam com a posse de bola e uma vantagem de 101 a 100, a 18 segundos do fim da partida. Mas Leandrinho roubou a bola do veterano Ray Allen e foi direto para o garrafão.

O ala Paul Pierce conseguiu dar um toco, no entanto o rebote ofensivo ficou com Johnson, que forçou a falta. Faltando apenas dois segundos, ele converteu os dois lances livres e garantiu a vantagem de 102 a 101 para os Raptors.

Leandrinho jogou 21 minutos, fez 12 pontos, acertou três de seis arremessos, conseguiu um rebote e roubou duas bolas, uma delas a que deu a vitória ao Raptors.

O cestinha dos Celtics foi Nate Robinson, que anotou 22 pontos. O segundo foi Paul Pierce com 19 pontos.