Leandrinho marca 22 pontos em vitória do Raptors

O fim de semana está sendo especial para Leandrinho. O ala-armador brasileiro mais uma vez foi um dos destaques do Toronto Raptors, que neste sábado bateu o Detroit Pistons por 120 a 116 pela NBA, a liga norte-americana de basquete.

Leandrinho contribuiu com 22 pontos para a equipe canadense, mesma marca que havia conseguido na derrota para o Denver Nuggets, na sexta-feira. Além dele, o Toronto também contou com a performance decisiva de Jerryd Bayless, autor de 31 pontos. Pelo Detroit, o melhor em quadra foi Rodney Stuckey, que cravou um duplo-duplo: 23 pontos e 12 rebotes.

Anderson Varejão não teve a mesma felicidade que o compatriota e viu o seu Cleveland Cavaliers perder mais uma vez, por 110 a 95 para o Houston Rockets. Esse foi o sétimo revés seguido da equipe do pivô brasileiro, que ao menos apareceu bem: anotou 11 pontos e pegou oito rebotes nos 29 minutos em ficou em quadra.

O badalado Miami Heat parece definitivamente ter encerrado o mau início de temporada. A equipe dos astros LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh chegou à oitava vitória seguida, sua melhor sequência no campeonato, ao fazer 104 a 83 no Sacrament Kings.

Duas das estrelas do Heat cravaram duplo-duplos: LeBron marcou 25 pontos e pegou 10 rebotes, enquanto que Bosh foi responsável por 14 pontos e 17 rebotes. Mas o cestinha da partida foi Wade, autor de 36 pontos.

Outra equipe que embalou foi o Dallas Mavericks, que venceu o Utah Jazz por 103 a 97, no seu 12.º triunfo consecutivo, melhor série da temporada até agora.

No entanto, o time do Texas tomou um susto: viu uma vantagem de 25 pontos no primeiro tempo sumir na etapa final e teve que contar com a eficácia de Dirk Nowitzki e Jason Terry para não sofrer a virada. A dupla foi responsável pelos últimos 21 pontos do Dallas no jogo.

Confira os resultados deste sábado:

Los Angeles Clippers 83 x 84 Memphis Grizzlies

Atlanta Hawks 97 x 83 Indiana Pacers

Charlotte Bobcats 62 x 93 Boston Celtics

Toronto Raptors 120 x 116 Detroit Pistons

Chicago Bulls 113 x 82 Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks 103 x 97 Utah Jazz

Houston Rockets 110 x 95 Cleveland Cavaliers

Sacramento Kings 83 x 104 Miami Heat

Jogos deste domingo:

New York Knicks x Denver Nuggets

Philadelphia 76ers x New Orleans Hornets

New Jersey Nets x Los Angeles Lakers

San Antonio Spurs x Portland Trail Blazers

Oklahoma City Thunder x Cleveland Cavaliers