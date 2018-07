Leandrinho recebe Magnano e indica que jogará Mundial

"Obrigado Rubén Magnano e Vanderlei Mazzuchini pela visita, o desafio é grande, mas vamos trabalhar todos juntos para conquistar nossos objetivos!! #Brasil #Basquete #CopaDoMundo", escreveu Leandrinho no Instagram, uma rede social de compartilhamento de fotos.

Leandrinho, que joga pelo Phoenix Suns na NBA, Magnano e Vanderlei conversaram sobre a fratura na mão esquerda, que mantém o brasileiro afastado das quadras desde março. Além disso, o treinador aproveitou o encontro para revelar detalhes da programação da seleção para o Mundial de Basquete. Segundo Vanderlei, Leandrinho se mostrou muito motivado e confiante na participação do Brasil na competição.

Após ver Leandrinho, Magnano e Vanderlei seguem para San Antonio. Nesta sexta-feira, eles vão assistir o jogo do Spurs, de Tiago Splitter, contra o Suns, e depois vão conversar com o pivô. No sábado, ele vão se encontrar com o ala/pivô Anderson Varejão em Cleveland. No domingo e na segunda-feira, Magnano e Vanderlei terão encontros com os pivôs Vitor Faverani, do Boston Celtics, e Nenê Hilário, do Washington Wizards.

O Brasil foi sorteado para o Grupo A do Mundial, com sede em Granada, e terá como adversários na primeira fase a França (30 de agosto, às 13 horas de Brasília), o Irã (31, às 13h), a Espanha (1º de setembro, às 17h), a Sérvia (3, às 13h) e o Egito (4, às 10h30).