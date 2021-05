Leandrinho revela que esteve perto de jogar pelos Warriors nesta temporada da NBA

O armador Leandrinho Barbosa quase voltou a atuar pelo Golden State Warriors como jogador na temporada 2020-2021 da NBA, de acordo com a TV americana NBC Sports Bay Area. O brasileiro, que hoje faz parte da comissão técnica da franquia de San Francisco, jogou pelo time nas temporadas 2014-2015 e 2015-2016 e não atuou mais na liga desde 2016-2017.

"Eu estive mais que próxima (de voltar a jogar), meu amigo. Para ser honesto", disse o armador na noite de sexta-feira. "Mas eles não me deram a chance. Mas está tudo bem, tudo bem. Sim, eu estava em forma. Ainda estou em forma (para jogar)", explicou.

O técnico Steve Kerr foi questionado no final de abril, quando os Warriors estavam com múltiplas lesões na equipe, sobre a possibilidade do brasileiro assinar um contrato mínimo de 10 dias. "Não, não tivemos essas discussões", disse ele. "Mas estou falando sério quando digo que ele poderia ser muito eficaz se alguma vez fizéssemos isso. Ele ainda está em forma de jogo", explicou o comandante na ocasião.

"Fiquei muito animado em ouvir isso de Steve Kerr. Na verdade, ele veio até mim algumas vezes e (perguntou) se eu aceitaria voltar (a atuar). Eu disse: ‘claro, com certeza. Ainda posso jogar, tenho experiência, posso ajudar os caras e eu estarei perto deles. Então, sim'", concluiu.

Leandrinho jogou de 2003 a 2017 na NBA, com passagens marcantes pelos Warriors e também no Phoenix Suns, onde foi eleito o melhor sexto homem da temporada 2006-2007. Em Oakland, onde o time jogava até 2019, foi campeão em 2015.

O brasileiro voltará a jogar em breve no torneio 3x3 BIG3, pelo Ball Hogs, treinado pela lenda do Golden State Warriors Rick Barry.

Recentemente, outro jogador do Brasil voltou a jogar na NBA após longo tempo longe da liga: o pivô Anderson Varejão, que fez cinco jogos pelo Cleveland Cavaliers no final da atual temporada.