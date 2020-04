Estrela do NBB, Leandrinho revela ter testado positivo para covid-19 em março

Principal estrela do NBB, Leandrinho teve coronavírus em março. A estrela do Minas revelou a informação em entrevista ao New York Times, explicando ter se sentindo mal após um treinamento da equipe, apenas três dias após o seu último jogo antes da paralisação do campeonato nacional de basquete em função da pandemia da covid-19. Naquele momento, a sua esposa, Talita Rocca, estava prestes a dar à luz.

Ao jornal norte-americano, Leandrinho disse ter se sentido mal em 17 de março, à noite, depois de uma atividade do Minas. "Aquela noite foi a pior noite da minha vida", afirmou, também relatando quais sintomas sentiu. "Senti que ia morrer. Eu estava com muita febre. Minha cabeça estava doendo demais. Meu nariz parecia estar fechado. Senti muita dor nas costas, não consegui encontrar uma posição para me deitar", acrescentou.

Leandrinho revelou que nunca havia sentido um incômodo tão forte quanto o do coronavírus. "Eu já tinha febre. Eu já tinha dores de cabeça. Senti dor em todo o corpo quando estava doente, mas nada parecido com isso. O que quer que eu sinta, eu sempre luto. Isso é apenas algo que aprendi quando cheguei à NBA. Mas naquela noite foi algo difícil de lidar. Porque era diferente", afirmou.

O experiente ala-armador, de 37 anos, havia entrado em quadra pelo Minas em 14 de março, na derrota por 77 a 70 para o Corinthians. Em função da pandemia, aquela partida foi disputada sem a presença de público. E o camisa 19 da equipe de Belo Horizonte teve atuação apagada, com dez pontos, cinco assistências e três rebotes.

A situação foi dramática para Leandrinho porque sua esposa estava grávida, com previsão de dar à luz em 26 de março. Ele soube cinco dias antes que havia testado positivo, sendo que o exame tinha sido realizado em 19 de março. Diante disso, como não era possível saber se a esposa do atleta também estava infectada, a opção dos médicos foi realizar o parto imediatamente, no dia 22.

Em função da doença, Leandrinho passou duas semanas em quarentena, sem contato com a filha, que só foi conhecer ao fim do período de isolamento. "Eu não sabia o que fazer. Tudo o que fiz foi falar ao telefone: 'Escute, você terá que fazer isso sozinho.' Eu disse à minha esposa: 'Pense no bebê, não em mim'", relatou Leandrinho na entrevista ao New York Times. "Estamos todos bem agora. Nós estamos saudáveis. O bebê não tinha o vírus e obrigado, Deus", acrescentou.

O NBB foi paralisado em 15 de março. Os playoffs do campeonato podem ser disputados em um local isolado, somente com pessoas necessárias à realização das partidas. A liga avalia a possibilidade de retomar o campeonato em junho.