Leandrinho se destaca, mas Golden State perde do Denver por 114 a 103

O armador Leandrinho até fez sua parte, mas não conseguiu evitar a derrota do Golden State Warriors para o Denver Nuggets, por 114 a 103, na rodada da NBA da noite desta sexta-feira, fora de casa. O brasileiro quase cravou um double double ao anotar 14 pontos e nove assistências. No entanto, Leandrinho e sua equipe foram ofuscados pela boa atuação do pivô Kenneth Faried.

Com 24 pontos e 17 rebotes, ele liderou os donos da casa, que souberam tirar proveito dos desfalques do Golden State. Decisivos nas partidas da equipe, os armadores Stephen Curry e Klay Thompson ficaram de fora do confronto por decisão do técnico Steve Kerr, já pensando nos playoffs. Sem a dupla, Justin Holiday foi a referência do time, com seus 23 pontos.

Apesar do revés, o Golden State segue na liderança da Conferência Oeste, com a melhor campanha da temporada até agora. A equipe soma 51 vitórias e apenas 13 derrotas. O Denver segue fora da zona de classificação, em 12º lugar no lado Oeste, com 25 triunfos e 41 derrotas.

Em outra partida da rodada, Russell Westbrook voltou a brilhar pelo Oklahoma City Thunder. Com seus 29 pontos, o armador cravou seu sexto triple double em oito jogos. Seu desempenho foi decisivo para superar o Minnesota Timberwolves por 113 a 99, diante de sua torcida.

O triunfo manteve o Oklahoma na briga por uma vaga nos playoffs. Agora a equipe soma 36 vitórias e 29 derrotas, na nona colocação da Conferência Oeste. Já o Minnesota segue na lanterna, com apenas 14 vitórias e 50 derrotas. A equipe tem a segunda piora campanha da NBA, atrás apenas do New York Knicks.

Confira os resultados da rodada desta sexta-feira:

Charlotte Hornets 101 x 91 Chicago Bulls

Philadelphia 76ers 114 x 107 Sacramento Kings

Boston Celtics 95 x 88 Orlando Magic

Toronto Raptors 102 x 92 Miami Heat

Oklahoma City Thunder 113 x 99 Minnesota Timberwolves

Dallas Mavericks 129 x 99 Los Angeles Clippers

Denver Nuggets 114 x 103 Golden State Warriors

Phoenix Suns 87 x 96 Atlanta Hawks

Portland Trail Blazers 118 x 99 Detroit Pistons

Jogos deste sábado:

Boston Celtics x Indiana Pacers

Washington Wizards x Sacramento Kings

Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers

Memphis Grizzlies x Milwaukee Bucks

Utah Jazz x Detroit Pistons

New York Knicks x Golden State Warriors