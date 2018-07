Leandrinho sofre grave lesão e perde temporada da NBA

Assim, o Brasil, que começou a temporada com seis jogadores na NBA, passa a ter apenas três ainda disputando o campeonato. Antes de Leandrinho, Anderson Varejão também sofreu com problemas médicos no Cleveland Cavaliers e Scott Machado foi dispensado pelo Houston Rockets. Agora, restam os brasileiros Nenê (Washington Wizards), Tiago Splitter (San Antonio Spurs) e Fab Mello (novato ainda pouco utilizado no Celtics).

Para o Celtics, a notícia também é péssima. Nas últimas duas semanas, o maior campeão da NBA já tinha perdido dois jogadores para o restante da temporada por causa de contusão: o armador Rajon Rondo e o pivô Jared Sullinger. Agora, fica também sem Leandrinho, o que deve obrigá-lo a contratar reforços para a sequência do campeonato, no qual ocupa atualmente a sétima posição na Conferência Leste a luta para ir aos playoffs.

Veterano da NBA, já em sua 11ª temporada - antes passou por Phoenix Suns, Toronto Raptors e Indiana Pacers -, Leandrinho tem contrato com o Celtics somente para a disputa do campeonato de 2012/2013. Quando ele chegou ao time de Boston, demorou para encontrar seu espaço e pouco jogou. Mas, desde a lesão do armador titular Rajon Rondo, começou a ser mais utilizado pelo técnico Doc Rivers e vinha conseguindo boas atuações.

Nas 41 vezes que entrou em quadra pelo Celtics, Leandrinho tinha médias de 5,2 pontos, 1,1 rebote, 1,4 assistência e 12,5 minutos por partida. Agora, com uma lesão que pode deixá-lo até nove meses afastado das quadras - a cirurgia ainda não foi marcada -, o brasileiro de 30 anos passa a ter futuro incerto na NBA. E o time de Boston sofre mais uma considerável baixa na sua luta para voltar a ser campeão nesta temporada.