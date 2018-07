Leandrinho vacila, mas Boston Celtics vence fora de casa

MILWAUKEE - Em um início de temporada irregular, o Boston Celtics reagiu na noite de sábado, ao vencer o Milwaukee Bucks por 96 a 92, fora de casa. O trio formado por Paul Pierce, Kevin Garnett e Rajon Rondo comandou a equipe, que alcançou sua terceira vitória em seis jogos nesta edição da NBA.

Pierce marcou 25 pontos, enquanto Garnett anotou 18. Mas o desempenho dos dois foi ofuscado por Rondo, que, com 10 assistências e 10 pontos, alcançou a marca de 30 jogos seguidos com pelo menos 10 assistências. É a terceira maior sequência da história da NBA - Magic Johnson é o recordista, com 46 partidas, entre abril de 1983 e fevereiro de 1984.

A atuação do trio acabou minimizando o fraco desempenho de Leandrinho. Em noite para ser esquecida, o brasileiro errou seus seis arremessos, sendo duas tentativas de três pontos, e não marcou nenhum ponto na partida. Acabou ficando apenas 8 minutos em quadra.

Tiago Splitter, outro brasileiro em quadra na noite passada, teve atuação mais eficiente. Ele marcou seis pontos e obteve dois rebotes, em 18 minutos. Assim, contribuiu para a vitória do San Antonio Spurs sobre o Portland Trail Blazers por 112 a 109, fora de casa.

O resultado aumentou a vantagem do Spurs na liderança da Conferência Oeste, agora com seis vitórias em sete jogos. Já o Portland é o antepenúltimo colocado da tabela, com dois triunfos e quatro derrotas.

Confira os resultados da noite de sábado:

Toronto Raptors 83 x 93 Philadelphia Sixers

Indiana Pacers 89 x 85 Washington Wizards

Charlotte Bobcats 101 x 97 Dallas Mavericks

Chicago Bulls 87 x 80 Minnesota Timberwolves

Houston Rockets 96 x 82 Detroit Pistons

Milwaukee Bucks 92 x 96 Boston Celtics

Utah Jazz 94 x 81 Phoenix Suns

Portland Trail Blazers 109 x 112 San Antonio Spurs

Golden State Warriors 101 x 107 Denver Nuggets

Jogos deste domingo:

Brooklyn Nets x Orlando Magic

Los Angeles Clippers x Atlanta Hawks

Memphis Grizzlies x Miami Heat

Oklahoma City Thunder x Cleveland Cavaliers

Los Angeles Lakers x Sacramento Kings