Leandrinho vai defender o Pinheiros na Copa Intercontinental

SÃO PAULO - O Pinheiros nega e o irmão e empresário de Leandrinho, Arthur Barbosa, nem sequer responde às ligações. Mas uma fonte ouvida pelo Estado confirma que o ala-armador vai mesmo defender a equipe paulista na Copa Intercontinental, nos dias 4 e 6 de outubro, em Barueri, contra os campeões da Europa, o Olympiacos, da Grécia.

A equipe campeã da Liga das Américas ainda pretende contratar um pivô.A pretensão inicial do Pinheiros era fechar com Alex, mas o Uniceub/Brasília não quis cedê-lo para o time paulista.As contratações temporárias, exclusivas para as duas partidas da Intercontinental, são autorizadas pela Fiba, a Federação Internacional de Basquete.

Leandrinho se submeteu a cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito em fevereiro, e voltou a treinar no mês passado. Os jogos em Barueri servirão para ele demonstrar às equipes da NBA se está totalmente recuperado. Em julho, Arthur declarou que o Chicago Bulls estava monitorando a recuperação do atleta. O Houston Rockets teria até encaminhado uma proposta, rejeitada por dois motivos: remuneração e tempo de contrato. O Dallas Mavericks também teria chegado a se interessar, mas as conversas não evoluíram. As opções de Leandrinho hoje não são muitas. Ele chegou a negociar com o Fluminense, que tinha um projeto que não engrenou por falta de patrocínio.

Arthur chegou a considerar a opção de seu irmão jogar na China. O calendário seria favorável. O campeonato chinês se encerra antes, o que abriria a possibilidade de o jogador se transferir para uma equipe da NBA antes do final da temporada. Leandrinho defendeu o Flamengo durante o locaute (greve patronal da NBA), na temporada 2011/12, e deixou a equipe carioca antes do final do NBB. Quando o interesse do Pinheiros por Leandrinho foi revelado, a diretoria chegou a dizer que o Pinheiros precisaria de um patrocinador.