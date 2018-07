Leandrinho vence Nenê no primeiro duelo dos brasileiros por novos times

WASHINGTON - Após estreias vitoriosas nas suas novas equipes, os brasileiros Leandrinho Barbosa e Nenê Hilário se enfrentaram na rodada de quinta-feira da NBA. E o ala/armador se deu melhor ao participar do triunfo do Indiana Pacers por 85 a 83 sobre o Washington Wizards, fora de casa.

Os dois jogadores, porém, tiveram atuações discretas. Leandrinho iniciou a partida no banco de reservas, jogou por 14 minutos, anotou dois pontos, obteve um rebote e deu uma assistência. Já Nenê foi titular do Wizards, permaneceu em quadra por 31 minutos, com seis pontos, cinco rebotes e duas assistências.

Para vencer, o Pacers reverteu uma vantagem de 22 pontos do Wizards na partida de quinta-feira. Roy Hibbert foi o principal destaque da equipe ao anotar 19 pontos. Jordan Crawford, do Washington, foi o cestinha do duelo com 21 pontos.

A sequência de seis vitórias do Milwaukee Bucks foi encerrada na noite de quinta-feira pelo Boston Celtics, que derrotou a equipe por 100 a 91, fora de casa. Paul Pierce foi o cestinha da partida com 25 pontos. Kevin Garnett somou 16 pontos e dez rebotes, Brandon Bass fez 12 pontos e obteve dez rebotes, enquanto Rajon Rondo deu 14 assistências e fez dez pontos para o Celtics.

Com o triunfo, o Boston completou a sétima de oito partidas consecutivas como visitante com quatro vitórias e três derrotas. Brandon Jennings anotou 19 pontos para o Milwaukee, enquanto Ersan Ilyosova obteve 14 rebotes e fez 12 pontos.

Derrotado nas últimas duas partidas, o Portland Trail Blazers se recuperou na noite de quinta-feira ao bater o Memphis Grizzlies por 97 a 93, em casa. Nicolas Batum foi o cestinha da partida com 24 pontos. Já Marc Gasol se destacou pelo Grizzlies ao anotar 22 pontos.

Confira os resultados da rodada de quinta-feira da NBA:

Washington Wizards 83 x 85 Indiana Pacers

Milwaukee Bucks 91 x 100 Boston Celtics

New Orleans Hornets 97 x 90 Los Angeles Clippers

Houston Rockets 109 x 83 Golden State Warriors

Sacramento Kings 102 x 103 Utah Jazz

Portland Trail Blazers 97 x 93 Memphis Grizzlies

Confira os jogos da rodada desta sexta-feira da NBA:

Indiana Pacers x Phoenix Suns

Orlando Magic x Cleveland Cavaliers

Toronto Raptors x New York Knicks

Charlotte Bobcats x Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks x New Jersey Nets

Detroit Pistons x Miami Heat

Philadelphia 76ers x Boston Celtics

Oklahoma City Thunder x Minnesota Timberwolves

San Antonio Spurs x Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers x Portland Trail Blazers

Utah Jazz x Denver Nuggets