Leandrinho vence primeiro jogo em casa na volta ao Phoenix Suns

PHOENIX - O brasileiro Leandrinho Barbosa entrou em quadra pela primeira vez no Arizona no seu retorno ao Phoenix Suns e se deu bem. Pela rodada de domingo da NBA, o ala/armador contribuiu para a vitória da sua equipe por 117 a 103 sobre o Phoenix Suns ao somar 13 pontos, quatro rebotes e três assistências nos 26 minutos em que permaneceu em quadra.

Channnig Frye foi o cestinha da partida com 30 pontos, a sua maior cifra na temporada 2013/2014, para o Suns, mesmo tendo sido poupado nos nove minutos finais da partida. A vitória de domingo foi a 23ª em 40 jogos disputados pela equipe de Phoenix neste campeonato, o que a deixa em sétimo lugar na Conferência Oeste.

O Suns venceu os três jogos que disputou com o Nuggets nesta temporada. Anthony Randolph marcou 19 pontos para a equipe de Denver, enquanto Ty Lawson anotou 17 e deu 14 assistências e J.J. Hickson somou 14 pontos e 13 rebotes. O Nuggets perdeu quatro das suas últimas cinco partidas e acumula 20 vitórias e 20 derrotas, na décima colocação no Oeste.

Também pela rodada de domingo da NBA, o Oklahoma City Thunder venceu o Sacramento Kings por 108 a 93, em casa, com mais uma boa atuação de Kevin Durant, com 30 pontos. Serge Ibaka marcou 20 para o terceiro colocado do Oeste, agora com 31 vitórias e dez derrotas.

Isiah Thomas foi o cestinha da partida com 38 pontos, a maior marca da sua carreira, DeMarcus Cousins somou 16 pontos e 14 rebotes e Jason Thompson anotou 11 pontos e obteve dez rebotes pelo Kings. A equipe está na vice-lanterna do Oeste, com apenas 14 triunfos em 39 partidas.

Em casa, o Orlando Magic encerrou uma série de dez derrotas ao vencer o Boston Celtics, que não utilizou o brasileiro Vitor Faverani, por 93 a 91. As duas equipes estão fora da zona de classificação para os playoffs na Conferência Leste. Mais uma vez sem o contundido Tiago Splitter, o San Antonio Spurs, líder do Oeste, derrotou o Milwaukee Bucks, equipe de pior campanha na NBA, por 110 a 82, em casa. Já o Los Angeles Lakers superou o Toronto Raptors por 112 a 106, no Canadá.

Confira os jogos da rodada desta segunda-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Dallas Mavericks

Detroit Pistons x Los Angeles Clippers

Charlotte Bobcats x Toronto Raptors

Washington Wizards x Philadelphia 76ers

New York Knicks x Brooklyn Nets

Memphis Grizzlies x New Orleans Pelicans

Atlanta Hawks x Miami Heat

Chicago Bulls x Los Angeles Lakers

Houston Rockets x Portland Trail Blazers

Golden State Warriors x Indiana Pacers